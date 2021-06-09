父恨凶手把女兒當提款機懇求判死 「沒前科」仍處無期

男子陳冠霖缺錢花用，他得知戴姓前女友銀行帳戶裡有廿萬餘存款，2019年7月以「分手後最後一次聊天」為由約戴女到汽車旅館，並在對方的啤酒內摻FM2再強盜。戴女掙扎，卻遭陳勒死，警方懷疑陳涉案，透過他前妻約出陳逮人。新竹地方法院依強盜殺人等罪判陳無期徒刑，台灣高等法院今駁回陳和檢察官上訴。

同案鄭姓被告因無轉讓FM2證據，一、二審皆無罪。

陳冠霖（31歲）2019年6月和戴女分手，翌月9日深夜約對方到新竹市一間汽車旅館。因隔天中午未退房，房務人員進屋察看，發現戴女躺在床上蓋著棉被，掀開棉被赫見她全身赤裸、頸部疑有勒痕，立刻報警送醫，但仍不治。

警方調查，因戴女的衣物整齊摺好放在床邊，現場沒有明顯打鬥跡象，研判同行卻失蹤的男子涉有重嫌，調閱監視器畫面確認身分後，報請檢察官簽發拘票逮人。

檢警指出，陳冠霖因缺錢花用，得知戴女有些許存款後萌生歹念，他先約戴女開房間，兩人在房內喝酒，陳趁機問出她的提款卡密碼，之後將戴女勒死，再透過手機將戴女十多萬元存款轉帳到自己帳戶。

陳殺害戴女後，還不忘用戴女的手機line給友人，營造戴女還活著的假象。陳在逃亡期間，透過通訊軟體聯絡前妻「下一個就是你！這是妳的選擇！」前妻嚇得向報案。警方讓陳的前妻引蛇出洞，主動約陳，7月10日晚間在竹東逮捕陳。

死者父親表示，陳冠霖的凶殘讓小孩子失去媽媽，永遠無法過正常的日子，被害者家屬永遠都沒有辦法再見到女兒，他為了錢強盜殺人，不斷騷擾女兒，就是為了「要錢要錢要錢」，指女兒被陳當成提款機，請求判死。

新竹地院認為戴女死時才30歲，還留下11歲和9歲的孩子，陳冠霖雖坦承殺人，卻還狡辯是「為挽回感情」而衝動、殺人後才想要移轉財產，甚至在檢察官查出他下藥時，稱是要一起殉情，只想卸責。不過一審認為陳沒有前科，殺人手法還不算殘忍惡劣，也對死者雙親表示「抱歉」，就強盜殺人部分判處無期徒刑。

陳冠霖上訴稱是酒後一時衝動才失手殺死被害人，但高等法院質疑若無強盜之意，為何會攜帶FM2、摻入對方的啤酒內，況且陳在2019年6月27日、30日、7月7日連犯3起竊案，共得手10萬元，顯見缺錢。