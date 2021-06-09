獨/烏龍一場？高檢署稱有第二名書記官確診 結果是虛驚

台灣高檢署上周六發布新聞稿稱有第二例書記官確診案例，如今證實是虛驚一場，該名書記官後來PCR兩次採檢結果都是陰性，讓原本同樣在第二辦公大樓工作的紀錄科書記官、專責重大經濟金融公訴蒞庭的檢察官們都可鬆口氣、稍稍解除警戒。

據了解，該名原被高檢署列為第二例確診的書記官，丈夫是檢察長邢泰釗公務車司機，當初傳出書記官確診時，讓不少人為邢泰釗擔心，如今危機總算解除。

高檢署接連傳出確診案例的第二辦公大樓，包括專門負責重大經濟金融案件的公訴檢察官們辦公室，不只同辦公室的書記官們緊張，多位檢察官也有些不安；不過，警報如今陸續解除；尤其原本以為第二例確診者，事後證明是烏龍一場，跟首例確診的書記官更毫無關連，高檢署已通知原本同樓層全數居家上班的書記官，回辦公室處理緊急公務。