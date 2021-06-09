聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨/烏龍一場？高檢署稱有第二名書記官確診 結果是虛驚
台灣高檢署上周六發布新聞稿稱有第二例書記官確診案例，如今證實是虛驚一場，該名書記官後來PCR兩次採檢結果都是陰性，讓原本同樣在第二辦公大樓工作的紀錄科書記官、專責重大經濟金融公訴蒞庭的檢察官們都可鬆口氣、稍稍解除警戒。
據了解，該名原被高檢署列為第二例確診的書記官，丈夫是檢察長邢泰釗公務車司機，當初傳出書記官確診時，讓不少人為邢泰釗擔心，如今危機總算解除。
高檢署接連傳出確診案例的第二辦公大樓，包括專門負責重大經濟金融案件的公訴檢察官們辦公室，不只同辦公室的書記官們緊張，多位檢察官也有些不安；不過，警報如今陸續解除；尤其原本以為第二例確診者，事後證明是烏龍一場，跟首例確診的書記官更毫無關連，高檢署已通知原本同樓層全數居家上班的書記官，回辦公室處理緊急公務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言