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新化有確診者趴趴走？警斥假訊息逮人送辦最重罰300萬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

有網友日前在臉書地方社團披露，台南新化有確診者趴趴走，日來引起地方恐慌，市警局上午嚴斥這是假訊息，已將散播的羅男送辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。警方重申，切勿隨意散播、轉傳網路訊息，以免觸法。

據悉，住台南楠西區的羅男，是在臉書社團「我是善化人」張貼「小心防沒了：新化有小朋友確診17歲、騎車亂跑啊」訊息，引起善化、新化鄰近地區民眾人心惶惶，經民眾截圖向衛福部疾病管制署檢舉求證，由中央流行疫情指揮中心認定為不實訊息，函文訴請警方偵辦。

台南市刑大科技犯罪偵查隊獲報，循線查得該臉書網友身分，6月4日通知47歲羅姓男子到案，羅稱出於好心提醒，發佈在臉書社團中，但疏於查證，造成市民恐慌，深感懊悔。警詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散布不實訊息罪，移送台南地檢署偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

警方呼籲，正值全民防疫期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，民眾可透過加入衛生福利部、疾病管制署-1922防疫達人臉書專頁或疾管家Line官方帳號（Line ID：＠taiwancdc）查證最新疫情資訊。

有網友在臉書社團散播新化有確診者到處騎車亂跑，警斥假訊息將散播者送辦，最重可罰300萬。圖 ／警方提供
有網友在臉書社團散播新化有確診者到處騎車亂跑，警斥假訊息將散播者送辦，最重可罰300萬。圖 ／警方提供

疫情 紓困振興

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