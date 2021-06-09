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真的不會怕！未戴口罩群聚喝酒打牌 溪湖警再查辦6人

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣新冠肺炎確診人數已達219人，其中牌咖傳染有31人，溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。

彰化縣長王惠美一再強調要動員全縣警力查緝群聚牌咖，防堵破口，尤其溪湖鎮是疫情重災區，但警方昨晚仍在溪湖查到民眾群聚喝酒打牌，警方昨晚接獲通報，有人群聚打牌，到達現場時3男3女未戴口罩在客廳喝酒打牌，聽到員警敲門，3女趕緊衝上樓，但仍被眼尖的員警錄影搜證，眾人才趕緊戴起口罩，警方雖未查獲賭資，仍依違反傳染病防治法送辦。

溪湖警分局長楊志傑說，溪湖警分局匡列轄內屢遭檢舉或易群聚賭博場所共34處，加派警力頻繁前往約制勸導並強力取締，6月5日才查獲阮姓越南籍移工等5人在屋內群聚喝酒玩牌而移送，昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌，再次呼籲民眾勿以身試法，全國三級警戒禁止室內5人以上群聚，違者移送法辦。

溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。圖／警方提供
溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。圖／警方提供
溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。圖／警方提供
溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。圖／警方提供
溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。圖／警方提供
溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。圖／警方提供

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