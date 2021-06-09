真的不會怕！未戴口罩群聚喝酒打牌 溪湖警再查辦6人

彰化縣新冠肺炎確診人數已達219人，其中牌咖傳染有31人，溪湖警分局溪湖警分局昨晚又查獲6人群聚玩撲克牌喝酒，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。

彰化縣長王惠美一再強調要動員全縣警力查緝群聚牌咖，防堵破口，尤其溪湖鎮是疫情重災區，但警方昨晚仍在溪湖查到民眾群聚喝酒打牌，警方昨晚接獲通報，有人群聚打牌，到達現場時3男3女未戴口罩在客廳喝酒打牌，聽到員警敲門，3女趕緊衝上樓，但仍被眼尖的員警錄影搜證，眾人才趕緊戴起口罩，警方雖未查獲賭資，仍依違反傳染病防治法送辦。