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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

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自日本疫區回國先將外套拿去送洗　他抗罰10萬元敗訴　　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

高姓民眾去年新冠肺炎疫情全球爆發初自日本返台，沒有直接居家檢疫，被裁罰10萬元；高提訟主張，擔心外套沾染病毒，於是送洗衣物，聲請撤銷罰鍰，台北地方法院認為，高簽署檢疫通知書，不能擅離檢疫所，判高敗訴。可上訴。

2020年3月23日高自日本返台，經疾管署開立居家檢疫通知書，要求高立刻前往居檢處所到4月6日，不過，高自機場搭上防疫計程車，先到便利商店送洗衣物，被台北市政府衛生局裁罰10萬元。

高提行政訴訟主張，他知道赴日返國要居家檢疫14天，檢疫通知書上寫的檢疫日期是3月23日到4月7日，曾詢問如何起算，獲回覆是3月23日晚間24時開始，所以誤認居家檢疫起始日為返國的第2天凌晨。

高還說，防疫計程車司機沒有表示必須即刻返家，才會在下車之後，順路走到便利商店送洗衣物，沒有違反規定，高強調，日本當時屬於重疫區，所穿的外套必定隱藏了大量病毒、細菌，所以將衣物送洗，請求撤銷裁罰。

台北市政府則主張，居家檢疫通知書具有法律效力，高簽名的當下，通知書就具備合法性，不論從機場返家路上或人已在家中，都不得任意出入其他場所，否則會提高擴散疫情的可能。

法院判決指出，大法官釋字690號針對傳染病防治法的強制隔離措施，屬於必要且能有效控制疫情的手段，新冠肺炎疫情自去年1月起日趨嚴重，疾管署每天都從中央疫情指揮中心公布最新疫情，高稱不清楚相關規定，也不能主張免責。

判決說，台北市政府考量高擅自離開的時間、活動範圍、擅離過程中接觸的對象及人數等，裁處高最低罰鍰10萬元，無裁量違法情事，判決高敗訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

疫情 居家檢疫 新冠肺炎

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