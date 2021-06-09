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胡扯食藥署長與陳時中通姦 「行善納稅人」判2月刑定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子紀長和不滿多次向衛生福利部食品藥物管理署陳情未獲滿意回覆，開車到食藥署門口，從車內廣播「有沒有時常約會通姦」、「吳秀梅出來，你跟陳時中有沒有收紅包，兩個人有沒有時常通姦」，士林地檢署依誹謗罪起訴。士林地方法院判紀2月徒刑，得易科罰金，紀上訴，台灣高等法院駁回定讞。

紀長和受訪時聲稱自己就像吹哨人，為了「台灣人吃不到原廠藥」的公眾事務努力、犧牲，以後也會持續往這個目標扮演吹哨人的角色，「警世」提醒民眾看病時記得加錢吃原廠藥。

紀在一審時辯稱，2019年1月14日因公共事務前往食藥署陳情，案發當天沒有駕車前往，錄影畫面遭變造。他說，陳情是憲法保障權利，吳秀梅身為食藥署長掌握很大公權力，私德或主管公共事務被質問，有足夠能力說清楚，老百姓想破壞名譽極其困難，且錄影畫面中的語句都是疑問句，屬於言論自由。

法院當庭勘驗畫面，播放過程連續沒有停頓或跳動，且紀沒有舉證如何變造以實其說，空言辯稱錄影內容遭變造。士院認為紀陳情台灣無法取得肺炎專利藥、振興醫院與新光醫院病人都在吃假藥、食藥署未認真實施抗生素教育，對公共政策不滿或疑義，雖可表達訴求、意見和請願，但他廣播內容卻是指食藥署長和衛福部長通姦、收紅包，明顯不是公共政策範疇，是惡意散布謠言。

士院也說，紀犯誹謗罪不因刻意使用疑問句「有沒有」而影響結果。

不滿一審遭判刑，紀長和上訴，仍否認誹謗。但高等法院依證據仍認定他在毫無根據的情形下，杜撰、揣測不實言論，誹謗犯意至明。

高院認為，紀長和聲稱自己只是「對做善事很有興趣的納稅人」，且沒有前科，要求改判拘役，而對方是大官、公僕，影響力比他大，但一審量刑未逾法律規定範圍，也沒有權限濫用，考量紀從偵查以來一路推卸責任，毫無警惕，因此不給予緩刑。

食藥署長吳秀梅和衛福部長陳時中示範「電鍋乾蒸消毒法」。圖／聯合報系資料照片
食藥署長吳秀梅和衛福部長陳時中示範「電鍋乾蒸消毒法」。圖／聯合報系資料照片

食藥署 紅包 公共政策

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