台南口罩廠168包口罩遭竊 5員工監守自盜沒頭路還賠錢

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩搶手，台南市學甲區某口罩工廠去年傳出員工監守自盜，楊姓、李姓、曾姓、羅姓及胡姓5名男員工7、8月間藉職務之便，將50片口罩裝成1包，將口罩放入資源回收紙箱內，趁資源回收將它帶出工廠或塞入隨身背包攜出，合計168包、8400片被偷，廠方清查後追回166包、8300片，台南地院處罰金5000元至2萬3000元。

楊等5人犯後均坦承犯行，表示一時失慮而誤觸法網，且均與廠方達成和解。廠方則表示，希望能從輕處理，給予改過自新的機會。

學甲區某口罩工廠去年間在工廠例行性巡視廠區與品管清點時，發現若干數量醫療用口罩不翼而飛，業者私下報警，去年8月2日清晨當場查獲5名員工下班時涉嫌用廢紙箱夾帶口罩攜出廠外，隨後在5人家中起出166包，警方訊後依竊盜罪嫌送辦，業者痛心說，將5人將全數開除。

檢警調查，楊利用工作機會，7月20日至8月2日，利用2時30分至5時，六度利用放入資源回收紙箱內，趁資源回收將它帶出工廠，或塞入隨身袋攜出，合計竊取55包、2750片口罩。此外，

李、曾、羅、胡也利用類似手法，分別竊取44包（2200片）、35包（1750片）、24包（1200片）、10包（500片）。

其中，胡所竊10包口罩當中，2包口罩未尋獲外，其餘均追回，由廠方領回。至於未扣案口罩，胡與公司達成和解，並已支付2500元。楊等5人與廠方達成和解，廠方表示，希望能從輕處理，給予改過自新的機會

台南地院審酌，楊、李、曾、羅、胡不思以正途獲取所需，竟恣意竊取公司所有的口罩，顯然欠缺對他人財產權尊重，很不應該，考量5人犯後皆坦承犯行態度，除胡部分尚有2包口罩未扣案尋回外，其餘所遭竊口罩已由公司領回，且均與公司達成和解並賠償損失。