聽新聞
test
0:00 / 0:00
林益世11年前收6300萬賄賂 高院更一審減成4年10月刑
國民黨前立委林益世因財產來源不明罪遭判刑2年，但他另涉貪汙罪部分仍在台灣高等法院更審，高院更一審今依公務員假借職務上之權力及機會，故意犯恐嚇得利罪，判4年10月徒刑，褫奪公權5年。此外，扣案的犯罪所得財物2千萬元、美金31萬7500元沒收，未扣案的不法所得300萬元也沒收或追徵。
林益世財產來源不明罪2018年遭最高法院判刑定讞，隨後入獄服刑，併科罰金1580萬也繳清；林去年4月申請假釋獲准。此外，林於2011年為申報基準的財產，總額逾本人、配偶及未成年子女前一年全年所得總額1倍以上，無法提出合理說明，監察院依違反公職人員財產申報法裁罰120萬元，林提告抗罰，最高行政法院今年初判他敗訴確定。
林2010年立委任內，助地勇公司負責人陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，收受地勇6300萬賄賂，這部分為高院更一審審理範圍。台北地院一審認定，林任立委時的行為與職務無關，不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利罪判他5年6月徒刑；高院前審則以公務員對於違背職務之行為收受賄賂罪，重判林12年徒刑。
但最高法院指出，二審以林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，但該法僅是立委的義務、基本權利、利益迴避等規範，是概括性抽象法律，並非和立委執行職務有直接關係的法令。此外，二審判決未具體論述林益世行為違背何種職務，或用哪種方式濫用職權，判決理由不完備；對於永豐盛負責人楊承鋼對林有利的證詞，二審未說明不採信的理由，未調查對林有利證據，撤銷原判決，發回更審。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言