疑聚賭?鹿港深夜6人群聚吃東西 警稽查驚見通緝犯

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化又有麻將牌咖傳染鏈的風險，卻有民眾仍疑似半夜聚賭遭警方查獲，鹿港警分局昨天凌晨接獲情資，有非同住民眾在住宅6人共處一室，現場還有一名陳姓通緝犯，警方依違反傳染病防治法開立稽查單時，訊後將陳男解送歸案。

全國第三級警戒時間延長至6月28日，各縣市加強各項防疫工作，並宣導民眾盡量待在家中，非必要勿出門，彰化牌咖傳染鏈燒不停，彰化衛生局一再呼籲不要再外出打牌，彰化縣長王惠美也強調，民眾發現有人聚賭可以檢舉，放寬不需要具名，盡可能阻斷牌咖傳染鏈。

鹿港分局於8日凌晨2時許接獲情資，鹿港鎮某處民宅燈火通明內有民眾群聚，疑有賭博情事，立即調集線上警力趕往，到達現場果然發現屋內有聚眾情形，經要求屋主開門同意警方進入，發現現場有多人聚集，在場人辯稱「才剛來」、「來吃東西的」，警方雖未發現有具體賭博情事，但屋內6人並非屬同住戶，已明顯違反室內5人以上群聚規定，依違反傳染病防治法開立稽查單。

警方指出，逐一清查核對身分時，發現48歲陳姓男子是涉酒駕案件的通緝犯，員警大嘆搖頭，將他帶回派出所。