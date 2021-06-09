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養生館違規營業 高市斷水斷電移送5人

中央社 / 高雄9日電

全台3級警戒延長，高雄市政府警察局新興分局今天表示，新興區某養生館晚間仍常有人進出，蒐證後查獲一對男女從事性交易，除了依法斷水斷電，也將嫖娼及負責人等5人送辦。

全台3級警戒延長至6月28日，各高風險營業場所仍需配合防疫規定禁止營業。但高市新興分局發現林森二路某養生館雖大門深鎖、店招牌關閉，晚間依舊常有人進出，疑似「明關暗開」偷偷營業，因此完成蒐證後聲請搜索。

新興分局稽查小組昨夜8時50分許，持高雄地院搜索票，查獲越南籍49歲潘姓女服務生與53歲彭姓男客在3樓包廂從事性交易，兩人都未戴口罩。而養生館47歲負責人黃男，則與75歲黃姓男子、40歲阮姓女子在1樓大廳飲酒。

警方當場查扣保險套、潤滑油、營業所得新台幣2200元等證物，全案依違反社會秩序維護法及刑法妨害風化移請高雄地檢署偵辦。針對養生館違規營業，則通報衛生局、工務局裁處並斷水斷電，並對5人群聚及未戴口罩，依傳染病防治法函請衛生局裁罰。

衛生局 口罩 性交易

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