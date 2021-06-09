桃園前里長疑酒駕要求「通融」 跳上機車逃還拖行警察

桃園市龜山區陸光里前滕姓里長，過去擔任新北某社區管委會總幹事因侵佔118萬元管理費，被依侵占罪判刑8月確定，滕去年9月因此遭解職；未料他前年里長任內，警方懷疑他酒駕攔查，滕找妻子到場要警方「通融」被拒，竟騎車逃離害員警被拖行受傷，法院再依妨害公務判他9月，可上訴。

檢警調查，滕2019年6月11日晚上11點多，沒戴安全帽騎車被龜山派出所鄭姓員警攔查，發現他身上有酒味要求酒測，滕則說要喝水，並在鄭陪同下進超商購買，期間滕打電話聯絡高姓妻子，高到場後不斷詢問鄭「為何要對她先生酒測」。

結果滕趁鄭員不注意，跳上機車發動逃離，鄭跑步上前拉他機車車尾喝令下車，滕卻無視不聽制止，繼續催油門加速，導致鄭因此摔倒手肘、膝蓋多處挫傷。

審理時，滕矢口否認犯行，辯稱沒有喝酒，是因沒戴安全帽被攔查，鄭員也沒要求他酒測或盤查，所以自己就自行騎車離開，也不知鄭有拉他車尾，沒聽到出聲喝止離去等；但鄭員指證歷歷，表示滕和妻子還要求「通融一點」不要做酒測，後滕跳上機車，自己去拉被拖行一段就跌倒。

另針對進入超商的動機，滕在警詢時稱因自己是里長，獲通知超商有人滋事才去看，沒要求要喝水，審理時則說，是龜山派出所所場告知店家有人鬧事，結果才遇到鄭員，後又改口稱，本來要買水請鄭，但對方不要；法院發現滕前後說詞不一，監視器也拍到滕騎車逃離、鄭跌倒畫面。

法院審酌，滕當時身為里長，理應為里民表率，其已有2次酒駕前科，卻在鄭員攔查發現有酒味要求酒測時，找妻子到長通融趁隙離去逃避酒測，最後害鄭摔倒受傷，痛斥他手段惡劣、惡性非輕，犯後否認沒和鄭和解，依妨害公務罪判他有期徒刑9月。 龜山陸光里。圖／報系資料照

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