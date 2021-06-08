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疫情假訊息3個月辦了1230人 高檢署：絕對從速抓人

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

邱姓男子（左二）與藍姓女子有車禍糾紛，涉散發傳單誣指她染疫遭警方拘提，檢方向法院聲請羈押獲准。記者王長鼎／翻攝
邱姓男子（左二）與藍姓女子有車禍糾紛，涉散發傳單誣指她染疫遭警方拘提，檢方向法院聲請羈押獲准。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎疫情爆發以來，假訊息散布層出不窮，台灣高等檢察署統計自3月2日起6月7日止，共偵辦散播疫情假訊息案件998件、1230人。高檢署5月19日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，同日各地方檢察署也成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，迄今共辦了138件、165人；新北市邱姓男子發傳單造謠，台北地檢署上月21日聲押獲准。

邱姓男子因藍姓女子與他女友發生交通事故，索討醫藥費起糾紛，多次出言騷擾還在大半夜施放高空煙火，被網友封為「新店煙火哥」。邱散發藍姓女子假染疫訊息傳單為民眾拾獲報案，新店警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、個資法、恐嚇、妨礙名譽等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

此外，因醫療暴力事件也時有所聞，高檢署函令所屬各地方檢察署對轄內醫療暴力案件從嚴從速偵辦。上月8日王姓男子因在醫院急診室不耐久候，以言語恫嚇在場的護理師和急診醫師，士林地檢署在上月24日已起訴並建請法院依累犯規定加重其刑。

而洪姓男子上月31日在雙和醫院拿刀砍殺醫護人員，洪雖還在醫院戒護就醫治療中，新北地檢署當日即分案偵辦，承辦檢察官也立即指示司法警察蒐集相關犯罪證據，並以視訊方式訊問相關證人，迅速保全相關犯罪證據。

高檢署表示，為維護醫療環境、醫護人員執業安全，被告犯罪情節若重大，向法院聲請羈押；案件偵查終結時，參酌具體個案情節，依醫療法第106條規定從重求刑。同時，高檢署也提醒民眾切勿再任意散布疫情假訊息、對醫療人員施暴，以維護社會安定。

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