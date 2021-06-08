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擔心台灣醫藥產業被搞壞 陳培哲：並非想與政府作對

查緝疫情假訊息 高檢署：專責小組已偵辦165人

中央社 / 台北8日電

高檢署今天表示，各地檢署查緝疫情假訊息犯罪專責小組成立以來，已偵辦假訊息案138件、165人；因應疫情嚴峻，高檢署將持續督導檢察機關偵辦假訊息與醫療暴力案件，維護治安。

台灣高等檢察署新聞稿指出，各地方檢察署自民國109年3月2日至今年6月7日，共偵辦散播疫情假訊息案998件、1230人，包括今年5月間各地檢署成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」以來，所偵辦的138件、165人。

新聞稿表示，為維護醫療環境與醫護人員執業安全，高檢署已函令所屬地檢署，對轄內醫療暴力案件，從嚴從速偵辦；被告犯罪情節重大者，向法院聲請羈押；案件偵查終結時，參酌具體個案情節，從重求刑。

高檢署指出，1名王姓男子今年5月8日恐嚇急診室醫師與護理師，士林地檢署日前已起訴王男，並請法院依累犯規定加重其刑。

此外，確診新冠肺炎的洪姓男子5月31日在雙和醫院持刀砍殺醫護人員，新北地檢署當天立即分案偵辦，並以視訊方式訊問證人，迅速保全犯罪證據。

高檢署表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，將持續強化督導檢察機關從嚴從速查緝散播疫情假訊息與醫療暴力案件，並再次呼籲民眾切勿任意散播疫情假訊息與對醫護人員施以醫療暴力，以共同維護社會安定。

疫情 假訊息 醫療暴力 新冠肺炎 COVID-19

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