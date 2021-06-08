快訊

國中會考各科錯幾題能拿A++？心測中心公告出爐

蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

林益世被控貪污收賄6300萬元案 更一審9日宣判

中央社 / 台北8日電

前立委林益世被控涉貪污收受地勇負責人陳啟祥6300萬元案，高院更一審明天宣判，此案請託行為是否為公務員職務上行為，林益世有無實質影響力？將影響成罪與否及刑度輕重。

台灣高等法院更一審審理範圍僅林益世收賄新台幣6300萬元部分，林益世之前開庭時表示，他沒有犯罪，地勇公司及中聯公司均是民營公司，以立委職權是管不到的，且一審台北地院認定他恐嚇時任中鋼公司總經理鄒若齊、中聯董事長翁朝棟等人有誤，這是筆錄漏載。

比對一審及二審的判決理由，一審認定，林益世只是向中鋼和中聯經營階層恐嚇，並非直接對經濟部施壓，不構成貪污罪，且林益世的影響力來自豐沛地方勢力和黨政關係，與立法委員職權無關，因此林益世的請託行為並非職務行為，不構成違背職務收賄罪，依刑法公務員假借職務權力恐嚇得利罪，判刑5年6月。

案經上訴，二審台灣高等法院則認定，林益世犯行與他的職務具有密切關連性，林益世為地勇公司協助爭取爐下渣原料契約的續約，並向地勇公司收賄6300萬元，已構成貪污治罪條例的違背職務收賄罪，採用實質影響力說，不採一審的法定職權說，撤銷一審判決，改依貪污治罪條例的違背職務行為收受賄賂罪，判刑12年。

經上訴最高法院認為判決理由不備等為由，撤銷二審判決，發回高院由更一審合議庭審理，明天將宣判。

全案緣於，林益世被控在立法委員任內，協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司轉爐石契約及其下游中耀企業爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥6300萬元，又在行政院秘書長任內索賄8300萬元，另1580萬元財產來源不明。

最高法院107年8月底，將收賄6300萬元部分發回更審，僅就財產來源不明罪部分，判刑2年定讞；林益世被控索賄8300萬元，連同洗錢部分，判決無罪定讞。

林益世因2年徒刑定讞入獄服刑，去年4月間獲假釋出獄，高院更一審決定不接押，裁定他限制住居、限制出境，每週赴警局報到。

林益世 收賄 貪污

延伸閱讀

未合理說明財產暴增 林益世遭罰120萬元抗罰敗訴確定

林益世不實申報財產挨罰4百萬 不服提告仍被判敗訴

相關新聞

影／疫情期間連偷12件被抓2次 慣竊非現行犯沒在怕函送

新北市1名卓姓慣竊，5月22日被新莊警分局逮捕時，「大方」坦承犯案11件，因非現行犯僅將案件函送地檢署，人仍自由自在「行...

搭公車脫口罩講話被罵「肖查某」 法官判罵人的免刑

曹姓婦人疫情期間搭公車，因同車林姓女乘客脫口罩大聲講話半小時，引發公憤，曹婦辱罵林女「肖查某」，被訴公然侮辱罪；台北地方...

登山隊員僅著簡易冰爪山區摔死 領隊被依過失致死判刑

綽號「虎哥」的王姓登山領隊，兩年前帶著隊員挑戰極為險峻的的博拉斯橫斷線，明知山區積雪而隊員裝備不足，僅著簡易式冰爪仍登山...

影／疫情下廟宇香火錢減少？20歲宵小行竊被逮法辦

新冠肺炎嚴峻，信徒不得進入寺廟參拜，部分廟寺白天將神明和香油錢箱移到廟前方便信徒祭拜，20歲吳姓男子因缺錢花用，涉嫌到...

臉書發文「里內有人確診」假訊息！　雞蛋攤商下場慘了

39歲的陳姓雞蛋攤商在地方臉書社團貼文「聽說里內有人確診」，引起網友恐慌，網路巡邏的員警發現後，通知陳男到案說明，陳辯稱訊息...

竹縣副縣長被爆傳日外相發言假訊息 陳見賢：配合調查

近來網路流傳「為推國產只和日本要少量疫苗」的文章，民進黨在昨晚已經發聲明駁斥，國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢今天則被人爆料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。