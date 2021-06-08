司法及行政相驗界線不明 劍青檢改籲指揮中心應統一

新冠肺炎疫情嚴峻，檢察官擔任司法相驗的第一線工作。劍青檢改認為當前行政相驗及司法相驗界線不明，因此依據法令、病例通報定義及大量第一線相驗實務，建議指揮中心統一疫情期間全國正確做法。

第一，疫情期間行政相驗優先原則：民眾住家死亡通報案件，如係病死、自然死或可疑為病死案件(例如住家猝死)，警察受理後，應依《檢察機關與司法警察機關勘驗屍身應行注意事項》第17條之規定，先聯絡當地衛生機關為行政相驗；再依《醫療法施行細則》第53條之規定，由所在地衛生所或所在地直轄市或縣（市）主管機關指定之醫療機構檢驗屍體。

衛生所及醫療機構不得以「非確診死亡」為由拒絕。且檢驗屍體時，建議均應對遺體及同居生活之遺屬，先進行相關快篩及PCR採檢，俾釐清或排除傳染風險。

第二，非病死由司法相驗補充：前述醫療機構檢驗屍體及採檢後，如遺體係快篩陽性，現場應立即採取必要防疫措施，包括提供警察及殯葬人員完整之防護裝備。

又確診之遺體，如係「病死」或「自然死」，則由醫療機構依《醫療法施行細則》第53條之規定，由醫師直接開立死亡證明書；如係「非病死」或「可疑為非病死」，則依《刑事訴訟法》第217條之規定，由警察報請檢察官儘速司法相驗。

第三，至於已經列管確診在案者，如經通報死亡，無論其在防疫旅館或住家，均應由當地衛生機關先行辦理行政相驗。倘係屬「非病死」或「可疑為非病死」，方由警察報請檢察官儘速司法相驗。

第四，疫情期間，就行政相驗民眾所需繳納規費，建議一律予以免除，以免民眾為節省相關費用而選擇警察、檢察官司法相驗，逸脫快篩及檢驗而造成防疫破口。

第五，台灣高等檢察署頒行司法相驗因應措施，僅係各地檢署業已受理警察傳真報驗案件以後之處理流程，然此際案件已進入司法相驗系統，無從回頭、轉換回醫療行政相驗，對防疫破口已難挽救，無濟於事。

應自警察受理民眾通報死亡之最初階段，即能獲得衛生局及防疫窗口專人立即到場協助，先進行行政相驗、快篩檢驗或司法相驗分流，方能截堵疫情擴散於前線。

第五、檢察官、檢察事務官和書記官，基於外勤司法相驗職責，一向奮勇在第一線，從不拒絕國家任務，且自5月初起即已實際在各處第一線執行大量司法相驗工作，協助民眾開立相驗屍體證明書。

然而一個月以來，看到第一線員警承受高度風險又輾轉不知所措，而大量本來宜由衛生局及醫療機構先行辦理行政相驗的案件，轉以司法相驗處理，導致死者遺體、接觸者可能大量逸脫隔離匡列之列，恐形成下一階段防疫破口，甚而影響確診死亡總人數之估算。

劍青檢改呼籲，指揮中心會同衛福部所轄各地衛生局，以及法務部檢察體系、內政部警政體系，盡速統合行政相驗與司法相驗流程，統一全國各地作法，避免各機關間因做法不一導致互相推諉之情事，並提供第一線處理員警承辦相驗案件充足之完整防護裝備及事後隔離配套措施。