竹縣副縣長被爆傳日外相發言假訊息 陳見賢：配合調查

近來網路流傳「為推國產只和日本要少量疫苗」的文章，民進黨在昨晚已經發聲明駁斥，國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢今天則被人爆料，帶頭轉傳相關謠言。對此，陳見賢表示，昨晚收到訊息後有先請懂日文的朋友幫忙翻譯日本外相茂木敏充答詢的影片，得知內容就跟收到的訊息一樣，並非是他造謠，目前刑事局已經展開偵辦，他會配合司法調查還原真相。

陳見賢被人爆料在地方群組轉傳「日本外相，在國會被問到為何只給台灣124萬劑，他回說台灣政府沒想要很多，只要六月擋一下就好，七月份開始，台灣自己就會有自己生產的疫苗」的訊息，並附有日本茂外相茂木敏充答詢的影片，而一同則訊息下方還寫著「台灣這些決策者，為了私人利益發國難財、死人財，必定絕子絕孫！」

陳見賢表示，他昨晚收到訊息後相當震驚及憤怒，認為現在疫情嚴峻，全台急需疫苗，為何有疫苗卻不要，雖然生氣，但他也請請懂日文的朋友一起做了查證，發現影片的內容確實就跟收到的訊息內容一樣之後，他才轉傳到一些群組，他也強調訊息並非他製造，會全力配合檢警釐清。