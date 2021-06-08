竹縣副縣長被爆傳日外相發言假訊息 陳見賢：配合調查
近來網路流傳「為推國產只和日本要少量疫苗」的文章，民進黨在昨晚已經發聲明駁斥，國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢今天則被人爆料，帶頭轉傳相關謠言。對此，陳見賢表示，昨晚收到訊息後有先請懂日文的朋友幫忙翻譯日本外相茂木敏充答詢的影片，得知內容就跟收到的訊息一樣，並非是他造謠，目前刑事局已經展開偵辦，他會配合司法調查還原真相。
陳見賢被人爆料在地方群組轉傳「日本外相，在國會被問到為何只給台灣124萬劑，他回說台灣政府沒想要很多，只要六月擋一下就好，七月份開始，台灣自己就會有自己生產的疫苗」的訊息，並附有日本茂外相茂木敏充答詢的影片，而一同則訊息下方還寫著「台灣這些決策者，為了私人利益發國難財、死人財，必定絕子絕孫！」
陳見賢表示，他昨晚收到訊息後相當震驚及憤怒，認為現在疫情嚴峻，全台急需疫苗，為何有疫苗卻不要，雖然生氣，但他也請請懂日文的朋友一起做了查證，發現影片的內容確實就跟收到的訊息內容一樣之後，他才轉傳到一些群組，他也強調訊息並非他製造，會全力配合檢警釐清。
對於網路上流傳的說法，民進黨發言人謝佩芬昨天晚上已經發聲明，指出此訊息是不實謠言，並還原茂木敏充的發言為「我們的認知是，預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，目前台灣面臨的是很緊急迫切的需求」，強調是日本政府認知到台灣有當前疫苗不足的需求，因此伸出援手，並未如網友所言，台灣政府告知日本政府因為7月要打國產疫苗，所以只需要少量疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言