臉書發文「里內有人確診」假訊息！ 雞蛋攤商下場慘了
39歲的陳姓雞蛋攤商在地方臉書社團貼文「聽說里內有人確診」，引起網友恐慌，網路巡邏的員警發現後，通知陳男到案說明，陳辯稱訊息是「聽說」來的，由於未經查證就在網路貼文，警方最後依傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送高雄地檢署偵辦，不僅面臨3年以下徒刑，最重恐因散播假訊息吃上300萬罰單。
陳姓男子5月底無意間聽到里長聊天，由於正值新冠肺炎疫情發燒之際，回家後立即登入臉書，在有11萬人的臉書社團發文「聽我們里長說，里內有人確診了，請大家要注疫，我們疫起對抗病魔吧！」
後來有網友留言稱訊息未經查證，亂貼文恐觸法，陳男才緊急在貼文5分鐘內將該篇文章刪除，但發文已引起網路巡邏的員警注意，鼓山分局立即報請檢察官指揮，通知陳男到案說明。
陳男辯稱，他是在街頭聽到鄰居在討論確診訊息，誤以為里內有人誤診，才發文提醒，但警方請來同里的林姓里長作證，里長反駁稱從未公告或轉述里民確診事件，與陳男描述有出入。
警方調查，陳男訊息未經查證，導致民眾對疫情認知錯誤及恐慌，警詢後依傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送高雄地檢署偵辦，陳男不僅面臨刑責，最重恐吃上300萬罰單。
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