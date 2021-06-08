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奈及利亞認證醫療口罩打開竟是大陸製 買家氣炸告詐欺

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

新冠肺炎疫情剛爆發時，醫療口罩一度供不應求，詹姓女子憂心香港友人買不到口罩，在網路向販賣口罩的張姓女子，張女強調口罩都經奈及利亞政府認證，詹女花了65萬元買了大量口罩寄到香港，卻發現只是一般的大陸製「防塵」口罩，詹女不滿受騙提告，張女喊冤提出奈國官方證明，但高雄地檢署發現口罩確實無任何醫療認證，依詐欺罪起訴張女。

起訴書指出，張姓女子去年2月在網路刊登訊息，稱老公是埃及人，朋友在埃及的口罩工廠上班，有大量醫療三層口罩現貨，有需要可加微信聯絡。

當時因台灣限制口罩出口，詹女在網路尋覓可出口至香港的口罩賣家，後來找上張女，張自稱有「數百萬個口罩」可供購買，且強調是醫療用三層口罩，還向詹女稱「埃及都沒醫療認證，我不敢戴」，詹女確認無誤後下單，匯款65萬元，分成2批貨由埃及、奈及利亞送貨至香港。

去年3月6日口罩抵港後，餐女友人卻發現口罩全是「防塵」口罩，製造地還是大陸，發現自己受騙的詹女找上張女要求退貨，卻反而遭對方封鎖，因此提告詐欺。

但張女警詢、偵查時辯稱，稱她只是中間人，當時她再三確認是否為醫療口罩，雖然看不懂阿拉伯文，但翻譯埃及提供的文件，確實有經過醫療認證，只是後來埃及無法出貨才請奈國友人出貨。

雖然張女後來提供奈國衛生部文件，但檢方發現口罩無任何醫療認證，且張女先生並非埃及人，朋友也沒在埃及口罩廠上班，因此不採信張女說法。

檢方認為，張女明知道自己無交貨能力，卻仍在網站張貼販賣口罩的訊息，顯然有詐騙詹女事實，因此依詐欺罪嫌將張女起訴。

詹姓女子向張姓女子買口罩寄到香港，原以為是奈及利亞政府認證的醫用口罩，打開卻是大陸製的防塵口罩，張女被高雄地檢署依詐欺罪起訴。記者張議晨／攝影
詹姓女子向張姓女子買口罩寄到香港，原以為是奈及利亞政府認證的醫用口罩，打開卻是大陸製的防塵口罩，張女被高雄地檢署依詐欺罪起訴。記者張議晨／攝影

口罩 埃及 詐欺

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