酒駕4犯求給最後一次機會 二審認仍心存「僥倖」駁回

曾有酒駕3犯的彰化縣民江姓男子，又於去年12月間，在薑母鴨店飲酒後，騎機車上路，不慎碰撞自小客車，經警測得江的酒精濃度達每公升1.35毫克，一審依公共危險罪將他判刑6月，併科罰金新台幣10萬元，江提上訴，以在車禍受傷，臉部留下傷疤，犯後後悔不已，懇求法官再給最後一次機會，二審以江仍抱持僥倖心態，認上訴無理由，予以駁回。不得上訴。

判決書指出，江前有多次酒後不能安全駕駛公共危險前科，仍然不知悔改，於去年12月3日晚間，在彰化縣員林市員鹿路之某薑母鴨店飲用啤酒後，騎機車上路，行經彰化縣員林市大同路1段與員東路2段口，不慎碰撞民眾所駕駛的自用小客車，

經警據報到場處理，將江男送醫救治，並對江施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣中所含酒精濃度達每公升1.35毫克，逾每公升0.25毫克之法定安全駕駛標準，而遭警查獲。一審依公共危險罪將他判刑6月，併科罰金新台幣10萬元。

江男不服上訴二審，指出他深知不該酒後騎車，自身亦因此碰撞臉 部受傷留下傷疤，後悔不已，事後已時時警惕自己不可再犯錯，因係單親家庭，姐姐已出嫁甚少回家，弟弟遠在北部長時間不在家中，家中僅剩他與60幾歲之母親。

江男說母親年事已高沒有工作，他做臨時鐵工，月入2萬6000元，因大環境關係工作不穩定，僅勉強能生活而已，家中均需由他照料，他無力負擔這麼多的易科罰金及罰金，他也知道該負的責任要承擔，但懇請法院再給最後一次機會從輕發落，他真心悔改絕不再犯。

二審強調，酒後駕車是我國嚴重的社會公安問題，江男反覆再犯，且前經法院3度給予得易科罰金刑度機會，仍無法對他產生教化或使其知所警惕，顯見他漠視其酒後駕車對公眾所

造成危害，仍抱持僥倖心態，因此認為江男上訴無理由酒後駕車上路，應予駁回。不得上訴。

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