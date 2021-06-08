「司法因應疫情 人權不能打折」司改會促請立法院嚴審

立法院本周召開臨時會，已將「疫情司法特別條例」草案排入議程。為促請朝野立委善盡職權有效審議該草案以保障司法人權，司法改革基金會擬具對案，強調六大修法重點，並提出三點聲明，請國家因應疫情，不得減損司法人權。

三點聲明如下：第一，國家因應疫情，不得減損司法人權。第二、立法應廣納建言，完善「特別條例」。第三、全民遠端法庭觀察，監督司法公正審判。