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「司法因應疫情 人權不能打折」司改會促請立法院嚴審

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

立法院本周召開臨時會，已將「疫情司法特別條例」草案排入議程。為促請朝野立委善盡職權有效審議該草案以保障司法人權司法改革基金會擬具對案，強調六大修法重點，並提出三點聲明，請國家因應疫情，不得減損司法人權。

三點聲明如下：第一，國家因應疫情，不得減損司法人權。第二、立法應廣納建言，完善「特別條例」。第三、全民遠端法庭觀察，監督司法公正審判。

司改會呼籲，立法院廣納建言，制定更加完善周全的條例，並提出對案，修正重點有六：一、遠端開庭應允許遠端旁聽，遵守憲法公開審判原則。二、保障當事人與律師秘密溝通而得受律師實質有效協助之權利。三、遠距開庭應全程錄影，並以逐字記錄取代筆錄。四、遠距開庭，法官應以裁定為之，並得抗告。五、當事人因疫情遲誤法定不變期間，得聲請回復原狀。六、調整用語，並規定法院依法所為以遠端方式進行程序、電子方式傳送文書者，皆應以裁定為之。

圖／司改會提供。
圖／司改會提供。

司法改革 人權

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