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「司法因應疫情 人權不能打折」司改會促請立法院嚴審
立法院本周召開臨時會，已將「疫情司法特別條例」草案排入議程。為促請朝野立委善盡職權有效審議該草案以保障司法人權，司法改革基金會擬具對案，強調六大修法重點，並提出三點聲明，請國家因應疫情，不得減損司法人權。
三點聲明如下：第一，國家因應疫情，不得減損司法人權。第二、立法應廣納建言，完善「特別條例」。第三、全民遠端法庭觀察，監督司法公正審判。
司改會呼籲，立法院廣納建言，制定更加完善周全的條例，並提出對案，修正重點有六：一、遠端開庭應允許遠端旁聽，遵守憲法公開審判原則。二、保障當事人與律師秘密溝通而得受律師實質有效協助之權利。三、遠距開庭應全程錄影，並以逐字記錄取代筆錄。四、遠距開庭，法官應以裁定為之，並得抗告。五、當事人因疫情遲誤法定不變期間，得聲請回復原狀。六、調整用語，並規定法院依法所為以遠端方式進行程序、電子方式傳送文書者，皆應以裁定為之。
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