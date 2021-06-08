21年奇案！ 關逾3年「禁役」被當逃兵判8月 再審還清白

師姓男子25年前入伍服役，後因違反麻醉藥品管理條例，遭判2年10月徒刑，1997年因案停役，2000年假釋交付保護管束期滿。台北市團管區司令部核發臨時召集令，要師到明德訓練班回役，召集令由師的胞兄代收，但他逾期入營，被依妨害兵役治罪條例起訴。一審師無罪，二審改判8月刑；師今年提再審，台灣高等法院維持師無罪。

師1996年10月18日入伍，因涉麻醉藥品管理條例而遭高院判刑2年10月，1997年8月28日因案停役，直到2000年1月6日執行完畢，停役原因消滅，應回去當兵。

當時台北市團管區司令部核發臨時召集令，指定師應在2000年3月2日前往礁溪陸軍明德訓練班部隊回役，召集令在當年2月24日送達師家，由師的胞兄代收，28日轉交本人。檢方認為師意圖避免臨時召集，無故逾入營期限2日、沒報到，涉犯「避免臨時召集罪」。

2000年6月29日，台北地方法院認為師家驊已喪失後備軍人身分，沒有回役義務，判他無罪；但同年9月28日二審卻逆轉改判他8月徒刑。

21年後，師姓男子聲請再審。師表示1999年8月13日禁役生效，兵役科因行政疏失而於2000年3月徵召他回營服役，但他已不具備服役資格，因此沒去報到，卻因此台北地檢署起訴。

師說，原本一審無罪後，他就到外地工作，但檢方上訴，他無法到庭應訊，卻因此被判了8月徒刑，他認為判決違法。師附上禁役證明，向高院聲請准予再審。

高院再審庭認為，師姓男子1994年間因涉麻藥案經士林地院判刑8月，在判決確定前又因藥事法被判刑8月，兩案合併定應執行刑為10月，扣除已執行的8月徒刑，剩下2月。1995年間，師又分別因麻醉、槍砲案件遭判刑2年10月，1999年8月13日因縮短刑期假釋出監，合計在監執行有期徒刑連同羈押日數，共2年4月又19日。

師因這些案件在監執行徒刑連同羈押日數，合計共3年2月又19日，已滿3年，依兵役法第5條第1項第2款規定「禁服兵役」，也就是禁役。

高院指出，師原為後備軍人，既依法禁役，依兵役法規定即消失後備軍人身分，不應受後備管理。高院函詢台北市後備指揮部，指揮部回覆師的確符合禁役規定，2000年也經北部地區後備指揮部核定禁役，溯自1999年8月13日生效，他同時消失後備軍人身分，無須參加教育召集。