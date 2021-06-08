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妻子外遇又不認 醋男一氣放火燒了岳母家

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

屏東鄭姓男子懷疑韓姓妻子另結新歡，跑到岳母家車庫縱火，所幸消防人員搶救及時，未釀成傷亡，鄭男一審被判6年徒刑，不服上訴二審，岳母後來原諒鄭男，幫鄭求情輕判，高雄高分院認為鄭縱火犯罪情節重大，不宜輕縱，但考量雙方和解，二審依公共危險罪改判5年，比原審少1年徒刑。

判決指出，鄭男懷疑妻子外遇後又避不見面，因此懷恨在心，2018年12月16日凌晨騎機車到枋寮岳母家，進入1樓車庫後縱火。

由於車庫有不少易燃物品，火勢迅速蔓延，波及岳母家的神明廳、廚房以及隔壁未有人居住的房子，詹婦鄰居發現車庫起火後，迅速報案，消防局獲報後派前人員救援，迅速控制火勢，但車庫屋頂卻因為大火坍塌，所幸火警未有人員受傷。

鄭男後來被依公共危險罪送辦，鄭男坦承，因為妻子外遇被他逮個正著，卻又不承認出軌，一氣之下才會放火「警告」妻子，但他並沒有想要燒毀岳母家的意思。

但屏東地院一審認為，鄭男將點燃的紙張放在木櫃上，就是希望大火燒起來，若沒順利竄火，就達不到「警告」目的；而見到火勢延燒，鄭男又未及時撲滅，反而快步逃離現場，因此認為他有故意放火事實，判他6年有期徒刑。

鄭男不服上訴高雄高分院，要求從輕量刑，由於事後岳母等人也向法官求情，尋求從輕量刑，二審合議庭認為，鄭男只因與妻子爭吵，就故意縱火，犯罪情節仍重，但考量岳母等家人幫他求情，也獲得諒解，審酌家庭背景等因素，因此改判5年徒刑，可上訴。

縱火 出軌

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