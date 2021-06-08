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膠膜業者少繳空污費9198萬 被起訴還被追繳1億6328萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市三櫻企業股份有限公司營業項目為塑膠瓶身膠膜，從2013年第1季起至2018年第2季，少報甲苯排放量，涉嫌向行政院環保署申報不實數據，短繳空氣污染防制費9198萬餘元，經台中市政府環保局追繳1億6328萬餘元，業者申請分期繳納。台中地檢署今天依違反空氣污染防制法、詐欺得利等罪起訴三櫻企業有限股份有限公司、陳姓總經理等4人。

檢察官審酌陳姓總經理（66歲）、李姓總務課長（57歲）、陳姓承辦員（43歲）、吳姓總務經理（53歲）等4人坦承犯行，且事後積極更新空氣污染防制設備，犯後態度良好，請法官量處適當之刑，以儆效尤。

起訴書指出，三櫻企業股份有限公司經營項目為塑膠膜、袋製造業、印刷業、製版業及國際貿易業，主要業務為塑膠瓶身膠膜、標籤印刷的生產作業，陳姓總經理為公司的決策人、李姓總務課長（已退休）負責公司的空氣污染防制費每季申報作業。

陳姓總經理及李姓總務課長為避免如實申報，致公司應申報、繳納的空污費金額過高，涉嫌申報2013年第季至2014年第4期的不實數據，再傳送行政院環保署，短繳空污費共計4717萬7441元。

李姓總務課長退休後，由陳姓承辦員接手公司的空污費申報作業，且由吳男於2015元月起擔任公司的總務經理，由陳姓辦事員從2015年第1季至2018年第2季申報不實數據，使公司受有短繳空污費4480萬9205元的不法利益。經檢察官於2018年9月26日率警前往稽查查獲。

台中市三櫻企業股份有限公司營業項目為塑膠瓶身膠膜，業者少報甲苯排放量，涉嫌向行政院環保署申報不實數據，短繳空氣污染防制費9198萬，台中地檢署依違反空氣污染防制法、詐欺得利等罪起訴三櫻企業有限股份有限公司、陳姓總經理等4人。圖／本報資料照
台中市三櫻企業股份有限公司營業項目為塑膠瓶身膠膜，業者少報甲苯排放量，涉嫌向行政院環保署申報不實數據，短繳空氣污染防制費9198萬，台中地檢署依違反空氣污染防制法、詐欺得利等罪起訴三櫻企業有限股份有限公司、陳姓總經理等4人。圖／本報資料照

空污 環保署

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