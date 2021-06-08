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萬華清茶館攔人施虐　燒體毛、逼喝尿傷害致死判7年2月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

男子謝志雄和友人蔡裕豐遇到與蔡有債務糾紛的黃姓男子，多人施暴以香蕉塞口、打火機灼燒下體體毛、逼迫喝尿傷害黃致死，謝只承認傷害、否認致人於死，台北地方法院審理，依傷害致死罪判謝有期徒刑7年2月。可上訴。

謝志雄、蔡裕豐(通緝中)、魏姓男子(另案審理)2019年4月24日凌晨在台北市萬華區某清茶館巧遇黃姓被害人，蔡裕豐因和黃有債務糾紛，攔下黃另闢處所談判，連同另名魏姓男子(另案審理)共4人聯手對黃施虐。

檢察官指控，當天凌晨1時40分至3時20分，謝志雄等人拳擊、腳踢黃，另持牌尺毆打黃的手部，再輪流持跳繩抽打黃的身體。

之後，蔡裕豐喝令黃脫去衣物，以繩索捆綁住黃的雙手，將香蕉塞入黃的嘴巴阻止黃呼救，又持打火機燒灼黃下體的體毛，期間，黃因遭毆打排泄尿液在地板上，蔡則喝令黃舔噬自己排出的尿液。

謝志雄4名加害人一陣圍毆黃後，黃的行動、意識力大減，且施虐處地板有尿液、水漬及散落的香蕉果肉，變得濕滑，蔡裕豐仍命令黃姓被害人「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院」，黃聽聞自地板爬起不慎滑倒，造成頸椎脫臼、位移而死亡。

法院審理時，謝志雄否認「塞香蕉」、「燒體毛」，並否認黃姓被害人的死亡與他有關；謝的辯護人說，謝是一時思慮不周，跟著前往現場，只想給黃皮肉教訓而已。

合議庭綜合謝志雄警詢、偵查及證人供述，認為謝應以共同正犯論罪，謝的辯解是臨訟卸責之詞，不採信，至於謝辯稱與黃的死沒有因果關係，也不採信。

判決書指出，謝志雄僅因友人與黃有嫌隙，共同暴力傷人，致黃滑倒而死，謝等人除拳擊腳踢黃，還持牌尺、跳繩毆打黃，更對黃強塞香蕉，造成黃尿失禁，終致滑倒身亡，審酌犯罪情節、分工程度，謝在偵查中認罪、審判中翻供等，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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