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影／無視疫情也要玩桌遊「阿瓦隆」？中警告發18人群聚

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，行政院昨天宣布三級警戒延長到28日，不過台中市第二警分局在6日，仍接獲3起群聚的檢舉案，告發違規的18人，警方發現，除了1起是打麻將外，有2起年輕人群聚打手遊，跟玩桌遊「阿瓦隆」，警員執勤時規勸，目前正值疫情期間，就算遊戲再好玩，還是得配合防疫規定。

台中市第二警分局在6日晚間7時至10時許，陸續接獲民眾檢舉群聚案件，其中包括在北區精武路的住家內，查獲胡姓屋主（59歲）等4男2女群聚打麻將，另在東光一街的酒館裡，查獲陳姓負責人（32歲）等1男5女玩桌遊遊戲，最後是在博館路的餐廳，查獲陳姓負責人（31歲）等3男3女聚會玩手機遊戲，警方認定人數超過限制，依傳染病防治法告發後，函送市府裁處。

第二警分局長蔡元戎說，全國疫情嚴峻，已進入三級疫情警戒多時，在防疫期間民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，但為了自己健康也為了他人著想，籲請民眾要理性遵守政府規定。員警發現民眾有違反傳染病防治法行為將依規定掣單移送裁罰，請民眾注意遵守防疫規定，全民一起共同防疫。

桌遊「阿瓦隆」是一款以英國亞瑟王傳說故事為背景的桌遊遊戲，瓦隆島則是故事中的傳奇島嶼，桌遊在2012年推出，推出後受到玩家歡迎，迄今仍很熱門，玩家在桌遊中分為兩大陣營，都有不同的能力角色，玩家在遊戲過程中，需要使用邏輯與話術，以取得勝利。

台中市第二警分局在6日晚間在北區博館街餐廳，查獲6人群聚玩手機遊戲。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區博館街餐廳，查獲6人群聚玩手機遊戲。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在6日晚間在北區東光一街的酒館內，查獲6人群聚玩桌遊。記者陳宏睿／翻攝

桌遊 疫情 三級警戒

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