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護理師誤信推拿私處淋巴結「才能生」 整脊師性侵判5年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

民俗整脊治療師蘇雍為一名護理師處理「骨盆歪斜」，他藉口淋巴淤積嚴重，恫不處理可能罹患癌症、影響生育，指示女方脫光衣服躺床上。蘇在女子身上塗乳液，卻用手指插她下體，還載女子到旅館，要女子「角色扮演」喚他「老公」，稱可治療心靈，接著又性侵。台灣高等法院依強制性交等罪判蘇5年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

蘇雍已婚，家住台南，有4歲和6歲的小孩，每個月會北上替患者治療。被害護理師的朋友表示，因她走路姿勢奇怪，便介紹蘇替她處理，當時雙方在她的房間治療，但護理師走出房後，表情呆滯，與平時明顯不同；雙方又去旅館繼續治療，但翌日撥打電話給護理師，發覺她不停哭泣，趕緊到她上班地點，才知她被性侵。

護理師表示，蘇說她的淋巴淤積嚴重，可能導致癌症，她因相信自己的骨盆嚴重歪斜會影響性生活和生育功能，甚至導致骨頭壞死，才聽蘇的話，但沒想到卻被觸摸陰部，她嚇傻了。後來蘇又載護理師到一家汽車旅館繼續整脊，這回則直接壓在她身上性侵。

蘇雍坦承當天以雙腿踩踏女子大腿方式調整骨盆，也有愛撫和性交，但他稱雙方兩情相悅，結束後也是「有說有笑」，不知怎會變成強制性交。律師辯護，女子是婦產科診所的護理師，依專業應可分別治療和治療外的事務，她還曾提到「第一次看到蘇的眼神就像色狼」，那為何還同意獨處，從客觀來看，她應該是自願的。

高院認為，被害人兩度遭性侵，確實分別有反應呆滯、難過哭泣的情形，若是合意性交，事後沒有張揚、難過的道理，可見她遭逢極大委屈而情緒劇烈起伏，蘇雍的辯詞不可信。

而蘇雍不僅否認犯罪，上訴時還想要測謊，擬具的題目描述細節的姿勢和動作，還提出手繪性愛模擬姿勢圖片，高院認為這無疑是對被害人二度傷害，態度惡劣。因士林地方法院以對受照護之人利用機會性交罪、強制性交兩罪判蘇4年徒刑，高院認為判得太輕，加重為5年徒刑。

最高法院認同二審見解，駁回上訴定讞。

民俗整脊治療師蘇雍為一名護理師處理「骨盆歪斜」問題，卻用手指插她下體，還要對方「角色扮演」喚他「老公」以治療心靈，接著又性侵。台灣高等法院依強制性交等罪判蘇5年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。示意圖／ingimage
民俗整脊治療師蘇雍為一名護理師處理「骨盆歪斜」問題，卻用手指插她下體，還要對方「角色扮演」喚他「老公」以治療心靈，接著又性侵。台灣高等法院依強制性交等罪判蘇5年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。示意圖／ingimage

護理師 性侵

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