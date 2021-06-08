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中醫診所負責人冒用院長申報健保費 繳10萬元緩起訴
北市大安區某中醫診所鄭姓負責人，利用診所廖姓醫師名義申領健保醫療費用，共詐得醫療費1萬4761元。台北地檢署認定鄭男涉犯詐欺罪，考量其無前科且坦承犯行，日前給予緩起訴處分，須支付公庫10萬元。
檢方調查，鄭姓男子為大安區某中醫診所實際負責人。他在2018年2月26日聘雇廖姓醫師擔任登記負責人及院長。鄭男保管廖男的個人印章及診所大印，且該診所與健保署連結專屬廖男的個人電腦文書處理系統帳密也由鄭男設定。
檢方查出，鄭男未經廖男同意及授權，利用廖男看診的「醫事人員電子簽章簽名卡」機會，冒用其名義虛偽製作病歷表，並蓋上廖男的「電子簽章」後上傳健保署，以廖男名義申領健保醫療費用，虛報1萬6261點、詐得1萬4761元醫療費。
檢方考量鄭男無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。
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