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超過28公噸海量椰子殼棄置高雄旗山 法院判他6個月徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

郭姓男子於2019年9月1日至12月底，多次將販售椰子汁所剩的椰子殼，用小貨車載運至旗山區偏遠路段傾倒，初估數量超過28公噸。記者陳弘逸／翻攝
郭姓男子於2019年9月1日至12月底，多次將販售椰子汁所剩的椰子殼，用小貨車載運至旗山區偏遠路段傾倒，初估數量超過28公噸。記者陳弘逸／翻攝

高雄一名郭姓男子，曾多次將販售椰子汁所剩的椰子殼，用小貨車載運至旗山區偏遠山區棄置。直到林管處發現，警方循線找到郭男，後由檢方依法起訴。經審理，橋頭地方法院將郭男依照廢棄物清理法，處有期徒刑6個月，緩刑2年。

判決指出，郭男於2019年9月1日至12月底，多次將販售椰子汁所剩的椰子殼，用小貨車載運至旗山區偏遠路段傾倒，且每次載運約900公斤，以每周2次的頻率傾倒廢棄椰子殼，傾倒數量初估超過28公噸。

由於該處為林務局屏東林區管理處所轄的土地，林管處發現後，會同警方一同蒐證，並循線找到郭男，後由檢方依法起訴。

警詢、審理期間，郭男皆坦承犯行；地院考量，郭男雖未領有廢棄物清除處理許可證，非法清運一般廢棄物，影響環境衛生，但事後，將該處廢棄物清理完畢，因此，將他依照廢棄物清理法，處有期徒刑6個月，緩刑2年，並接受3次法治教育。

郭姓男子於2019年9月1日至12月底，多次將販售椰子汁所剩的椰子殼，用小貨車載運至旗山區偏遠路段傾倒，初估數量超過28公噸。記者陳弘逸／翻攝
郭姓男子於2019年9月1日至12月底，多次將販售椰子汁所剩的椰子殼，用小貨車載運至旗山區偏遠路段傾倒，初估數量超過28公噸。記者陳弘逸／翻攝

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