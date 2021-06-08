隨機擄落單女 刑法不罰「強制猥褻未遂」他僅判5月刑

男子吳銘峰在桃園一處空地守株待兔，見一名落單女子，他上前從後方抱住女子，並以手勾住她的脖子、摀住嘴巴，將女子往巷子裡面拖。吳想強吻女子、摸胸，但女子奮力掙扎並大聲呼救，吳沒能得逞。桃園地方法院依強制罪判吳拘役40日，台灣高等法院認為判得太輕，考量被害人不願追究，改判5月徒刑，得易科罰金定讞。

33歲的吳銘峰從事粗工，2019年5月27日他在桃園一處空地徘徊，尋找下手目標。翌日清晨5點多，一名女子獨自牽腳踏車到空地停放時，吳衝上前強抱對方、將她往巷子裡拖；拉扯間，女子臉部、嘴唇、大腿瘀青，傷痕累累。

女子掙脫後報警，桃園市警龜山分局調閱監視錄影畫面，循線逮人。

因刑法未處罰強制猥褻未遂，桃園地檢署依強制、傷害罪將吳起訴，並認為吳隨機擄人，除讓被害人心理受重創，也對社會治安造成恐慌，建請法官從重量刑。桃園地方法院認為被害女子事後撤回傷害告訴，念吳坦承犯行、當粗工、日薪1千元，依強制罪判他拘役40日，得易科罰金。

檢察官認為僅判拘役40日實在過輕，提上訴。高等法院認為，吳銘峰其實是想強制猥褻，只是因被害人極力反抗而沒能得逞，加上刑法對強制猥褻未遂行為不罰，他才僥倖脫逃，實則目的惡劣。