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防疫期間恆春籍船長助偷渡客入境 屏東地院判緩刑
屏東縣恆春籍漁船陳姓船長，去年9月疫情期間，陳收取20萬元代價，載著35名越南偷渡客被海巡單位查獲，屏東地院審理後，陳姓船長犯未經許可入國罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並應向法院公庫支付15萬元、接受法治教育課程2場次，全案可上訴。
判決指出，陳姓船長在去年8月時，在恆春鎮後壁湖漁港某製冰廠前，收受由「阿霖」交付20萬元報酬，去年9月11日，從後壁湖漁港報關出港後，13日，在澎湖縣南方海域接駁36名越南籍人士偷渡進入台灣，15日凌晨3點半，陳姓船長開著漁船抵達恆春白沙沙灘附近，讓穿著救生衣的35名越南籍人士陸續跳船，被海巡單位查獲，當時並啟動相關防疫措施。
屏東地院審理後，法官考量，船長陳姓男子明知正處於疫情流行期間，竟還共同載運越南籍人士入境台灣，危害政府對於國境管理與國家安全的維護甚鉅，陳姓船長所為誠屬不應該，考量船長審判期間坦承犯行，深表悔意，經此偵審程序當知警惕，信無再犯之虞，判處有期徒刑6月可易科罰金，緩刑3年，以啟自新，又為使陳男從中深切記取教訓，強化法治觀念，緩刑期間向公庫支付15萬元，接受法治教育課程2場次，全案可上訴。
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