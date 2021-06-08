防疫期間恆春籍船長助偷渡客入境 屏東地院判緩刑

屏東縣恆春籍漁船陳姓船長，去年9月疫情期間，陳收取20萬元代價，載著35名越南偷渡客被海巡單位查獲，屏東地院審理後，陳姓船長犯未經許可入國罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並應向法院公庫支付15萬元、接受法治教育課程2場次，全案可上訴。

判決指出，陳姓船長在去年8月時，在恆春鎮後壁湖漁港某製冰廠前，收受由「阿霖」交付20萬元報酬，去年9月11日，從後壁湖漁港報關出港後，13日，在澎湖縣南方海域接駁36名越南籍人士偷渡進入台灣，15日凌晨3點半，陳姓船長開著漁船抵達恆春白沙沙灘附近，讓穿著救生衣的35名越南籍人士陸續跳船，被海巡單位查獲，當時並啟動相關防疫措施。