羅東林管處公務員涉貪 擅裝面紙販賣機賺錢

農委會羅東林管處傳出公務員涉貪，吳姓技術士承辦轄內5個工作站之清潔招標案，自己卻利用他人原住民身分，設立企業社而得標，另外他未經羅東林管處同意，就在羅東林業文化園區設面紙販賣機，甚至偽造慈善團體函文，以便續裝該設施，不法所得共約18萬元。宜蘭地院審結後，判其5年6個月有期徒刑、褫奪公權3年，全案可上訴。

吳姓技術士自101年4月至103年9月，辦理南澳、冬山、太平山、礁溪和台北工作站的年度清潔招標業務。其中，前兩個工作站位處原住民地區，依原住民族工作權保障法，應由原住民個人、機構、法人或團體承包。

只是吳姓技術士不具原住民身分，先是取得符合資格的楊姓男子同意、將父親吳男的羅東住所登記為企業社營業地址，再獲得縣府核准設立，藉以投標自己辦理之清潔標案。由於吳男破壞政府採購之公平競爭，涉犯貪污治罪條例、政府採購法。

判決指出，吳姓被告辯稱基於朋友關係，協助楊男處理企業社業務，說自己並非實際負責人。儘管楊男為登記負責人，但是企業社實際營運事宜全由吳男一手包辦，就連員工也認為他就是實際負責人。

另外，他於102年8月負責羅東林業文化園區的清潔督導業務時，未經過羅東林管處同意，擅自在園區竹林車站廣場旁的停車場公廁，裝設面紙販賣機賺錢，東窗事發遭要求拆除。誇張的是，他為了能繼續安裝該設施，在未獲得宜蘭縣智障者權益促進會同意之下，偽造文書函文至縣政府，涉犯行使偽造準私文書罪。