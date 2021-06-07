檢察官疫期「居家辦案」 法務部：擬添購筆記型電腦

因應三級疫情警戒延長，有關基層檢察官建議傳統辦案模式可能引發的風險，法務部今天說，將加速辦理增加網路頻寬，以確保資訊安全，並兼顧內網資料查詢、提升遠距視訊適用及筆錄製作程序等事項。

法務部長蔡清祥今天召集次長，並透過視訊或電話向矯正署、調查局、台灣高等檢察署等機關首長轉達院長指示，即「目前疫情嚴峻，應改變防疫方法及態度，各部會自己就好比是疫情指揮中心，要集合全體力量，每天盤點各部會自己面臨之疫情狀況，並尋求解決。」

蔡清祥同時指示將於每天上午9時舉行首長防疫視訊會議，由矯正署長黃俊棠報告當日防疫措施執行情形及各監所收容人隔離狀況，另由調查局長呂文忠、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗提出持續查辦疫情假訊息的建議，隨時彙整討論各種防疫問題。

法務部說，值疫情嚴峻期間，除所屬檢調廉機關同仁均應配合延緩傳喚開庭、詢問等司法管控疫情措施外，法務部也暫緩檢察機關辦案期限之管考至7月31日，還將視疫情隨時檢討。

法務部指出，有關「劍青檢改」團體所建議疫情時代的新偵查模式，目前已規劃添購提供每位偵查檢察官居家辦公使用的筆記型電腦，以充足相關防疫辦公資源。

此外，對於有檢察官反應目前遭遇例如署外或居家辦公之網路內網連線、遠距視訊錄影、錄音及筆錄製作等問題，法務部也予回應。

法務部說，肯定同仁提出建言的用心，將加速辦理前已著手規劃增加網路頻寬，以及如何在確保資訊安全前提下，兼顧內網資料查詢、提升遠距視訊適用及相關筆錄製作程序等事項。

法務部說，就有關電子文書收發、傳遞、簽核等涉及司法警察機關設備數位化等建議，也會持續尋求可行的作法，以完備司法防疫陣線。