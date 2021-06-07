快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

檢察官疫期「居家辦案」 法務部：擬添購筆記型電腦

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

因應三級疫情警戒延長，有關基層檢察官建議傳統辦案模式可能引發的風險，法務部今天說，將加速辦理增加網路頻寬，以確保資訊安全，並兼顧內網資料查詢、提升遠距視訊適用及筆錄製作程序等事項。

法務部長蔡清祥今天召集次長，並透過視訊或電話向矯正署、調查局、台灣高等檢察署等機關首長轉達院長指示，即「目前疫情嚴峻，應改變防疫方法及態度，各部會自己就好比是疫情指揮中心，要集合全體力量，每天盤點各部會自己面臨之疫情狀況，並尋求解決。」

蔡清祥同時指示將於每天上午9時舉行首長防疫視訊會議，由矯正署長黃俊棠報告當日防疫措施執行情形及各監所收容人隔離狀況，另由調查局長呂文忠、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗提出持續查辦疫情假訊息的建議，隨時彙整討論各種防疫問題。

法務部說，值疫情嚴峻期間，除所屬檢調廉機關同仁均應配合延緩傳喚開庭、詢問等司法管控疫情措施外，法務部也暫緩檢察機關辦案期限之管考至7月31日，還將視疫情隨時檢討。

法務部指出，有關「劍青檢改」團體所建議疫情時代的新偵查模式，目前已規劃添購提供每位偵查檢察官居家辦公使用的筆記型電腦，以充足相關防疫辦公資源。

此外，對於有檢察官反應目前遭遇例如署外或居家辦公之網路內網連線、遠距視訊錄影、錄音及筆錄製作等問題，法務部也予回應。

法務部說，肯定同仁提出建言的用心，將加速辦理前已著手規劃增加網路頻寬，以及如何在確保資訊安全前提下，兼顧內網資料查詢、提升遠距視訊適用及相關筆錄製作程序等事項。

法務部說，就有關電子文書收發、傳遞、簽核等涉及司法警察機關設備數位化等建議，也會持續尋求可行的作法，以完備司法防疫陣線。

疫情 法務部 司法

延伸閱讀

雙和醫確診男砍殺護理師 蔡清祥：指派檢從速從嚴偵辦

立院初審行政院組織法 增設數位發展部

立委傅崐萁假釋後若質詢 蔡清祥：不會尷尬

遏止酒駕 蔡清祥：要求檢警確實執法

相關新聞

吳宗憲被指欠好幾億 再告館長遭駁回確定

「館長」陳之漢與吳宗憲從2019年槓上，陳爆粗話挨告，被依公然侮辱罪判拘役58日，易科罰金5萬8千元，緩刑2年；陳遭槍擊...

男打流感疫苗後下肢無力癱瘓 獲150萬救濟金提告敗訴

楊姓男子打流感疫苗後不能行走，需使用導尿管，向衛福部申請而獲150萬元預防接種受害救濟金，他提告請求再付350萬元。台北...

桃園下水道包商向住戶變相收費57萬 市府：馬上退款移送偵辦

桃園市政府汙水下水道工程爆發施工包商不當收費案，市議員劉勝全今天舉發桃園汙水下水道BOT廠商日鼎水務公司的下包商，近2個...

國道1分鐘內連續換車道吃4張罰單 法官撤3張幫他省9千

陳姓男子去年6月開車沿中山高往北行駛，行經367.2至366.9公里處時，被前車舉發「未依規定變換車道（未使用方向燈）」...

三級警戒延至6／28 「國民法官」快上路卻只能停辦模擬

新冠肺炎疫情未緩解，行政院宣布三級警戒延至6月28日，司法院也表示基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，同步延長相關防疫...

夜太美走闖酒店！公關生活中遇見的法律問題

「夜的林森北，你有走進酒店過嗎？酒店公關會遇到哪些職場難題？」台北市娛樂公關經紀職業工會與法普組織法律百科、法律白話文運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。