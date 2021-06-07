吳宗憲被指欠好幾億 再告館長遭駁回確定
「館長」陳之漢與吳宗憲從2019年槓上，陳爆粗話挨告，被依公然侮辱罪判拘役58日，易科罰金5萬8千元，緩刑2年；陳遭槍擊後，因身體因素向新北地方法院聲請撤銷緩刑獲准。吳宗憲另認為，去年2月陳說他「欠盈助大仔好幾億」等語，對陳提告加重誹謗，新北地檢署不起訴處分，高檢駁回再議，吳再度聲請交付審判，新北地方法院駁回聲請確定。
2019年8月5日，陳之漢看到吳宗憲在直播中對網紅的評論後，感到不滿。同月8日，陳之漢在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題進行直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹你娘機掰勒」、「本土天王，幹你娘」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語。
吳宗憲得知後，認為陳之漢貶損他的名譽，對他提告。台北地方法院日前依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，易科罰金5萬8千元，緩刑2年，判決確定後向公庫支付10萬元。
新北地檢署向新北地方法院聲請撤銷緩刑，新北地院審酌後，認為陳之漢主動請求撤銷緩刑，是因遭逢槍擊，依他的身體因素及人身安全考量，難以按時到地檢署報到，顯然他無服從保護管束及執行附條件緩刑的意願，違規情節並不重大，因此新北院裁定撤銷他的緩刑。
吳宗憲認為陳之漢不滿被告，去年2月又在直播上說「他這幾年欠債真的欠蠻多的啦，盈助大仔啦，吳宗憲我有黑白講某？齁，盈助大仔啦」等語，又稱「欠了幾億什麼時候要還人家，...還有電視台、三立電視台，阿你欠它外面好多錢噢」。吳認為陳的言論讓他的名譽、信用受損，對他提告加重誹謗罪。
新北地檢署偵結後，給予陳之漢不起訴處分。理由在於，陳看到新聞曾報導吳破產，且是聽聞立委余天及助理說吳宗憲欠債，余天及其助理都證稱確有此事，因此陳的言論並非虛構杜撰。
吳宗憲不服，聲請再議後被駁回，今年3月又向新北地院聲請交付審判。新北地院指出，檢察官已將此案釐清，並無程序違失，給予不起訴處分的理由也合理，吳認為本案有偵查不完備的情況，不足採信，因此駁回吳聲請交付審判，不得抗告。
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