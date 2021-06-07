男打流感疫苗後下肢無力癱瘓 獲150萬救濟金提告敗訴

楊姓男子打流感疫苗後不能行走，需使用導尿管，向衛福部申請而獲150萬元預防接種受害救濟金，他提告請求再付350萬元。台北高等行政法院認為，接種疫苗後所生症狀，無法確定與施打疫苗相關，衛福部認為無法確定關聯性，審定救濟金150萬元無誤，判他敗訴，可上訴。

判決指出，2017年10月5日，楊姓男子接種季節性流感疫苗後，於同年12月1日突然不能行走，經診治醫師表示可能與接種流感疫苗有關；其胸椎第4節以下都無感覺，目前使用導尿管，雖經針灸復健雙腳仍無力行走，2018年6月13日申請預防接種受害救濟。

衛福部預防接種受害救濟審議小組於2017年5月16日會議審議，認楊男症狀無法確定與預防接種關聯，依預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法及其附表關於障礙給付金額範圍規定，核予救濟金額150萬元。

衛福部繼而以函通知楊姓男子表示依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果研判，其脊髓炎情形，無法確定與季節性流感疫苗相關性，依傳染病防治法第30條、審議辦法第18條第1項及其附表有關障礙給付金額範圍規定，審定救濟金150萬元。

楊男不服，提起訴願復經決定駁回，提行政訴訟主張救濟金額確實過低。他主張，依試算表，低收入戶應依治療所需療程，核給每月5000元救濟金，衛福部核給救濟金時卻未審酌低收入戶證明，應作成再核給350萬元的行政處分。

法院查出，楊男2004年出生，成長到7歲半期間曾多次打疫苗，均無不良反應，2017年打流感疫苗時也無特殊病史，2個月後因無法行走急診住院，多次轉院後仍無法恢復。

法院指出，依傳染病防治法規定，重度障礙與預防接種相關者給付30萬元至500萬元，無法確定關聯者給付20萬元至300萬元。審議小組綜合考量各項因素後，在給付金額範圍內，所為決定，無裁量逾越、怠惰或濫用情事。