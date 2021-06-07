桃園下水道包商向住戶變相收費57萬 市府：馬上退款移送偵辦

桃園市政府汙水下水道工程爆發施工包商不當收費案，市議員劉勝全今天舉發桃園汙水下水道BOT廠商日鼎水務公司的下包商，近2個月進行蘆竹區下水道工程施工，竟巧立名目向住戶變相加收費用1.8萬到7萬元，收取總金額達57萬8000元，引發民怨，市政府水務局獲悉十分不滿、表示，日鼎包商不當收費，傷害市府形象，當場開立缺失單警告，要求退款，公共工程違法收費不當得利，相關違規人員不法行為將移請桃園地檢署偵辦。

劉勝全與市政府水務局、日鼎水務公司人員在蘆竹召開桃園市下水道BOT工程不當收費調查，劉勝全指出，他的服務處接獲陳情，蘆竹區新南路及南華一、二、三街的汙水下水道系統工程，包商施工近2個月，竟巧立名目，向住戶變相額外加收費用1.8萬到7萬元，總共21戶收費高達57萬8000元。

劉勝全要求廠商退費、請市府重罰日鼎公司，他將協助住戶保留法律追訴權，並請市政府全市清查是否有類似包商不當收費情事，他也呼籲其他地區碰到類似包商變相收費的住戶勇敢出面檢舉。

市政府水務局表示，桃園汙水下水道工程是公共工程，由中央補助，任何包商不得向民眾收費，日鼎公司下包的包商向民眾不當收費，傷害市府形象，市府立即對日鼎公司控管不力，開立重大缺失單警告，要求限期向民眾退款。