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桃園下水道包商向住戶變相收費57萬 市府：馬上退款移送偵辦

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市政府汙水下水道工程爆發施工包商不當收費案，市議員劉勝全今天舉發桃園汙水下水道BOT廠商日鼎水務公司的下包商，近2個月進行蘆竹區下水道工程施工，竟巧立名目向住戶變相加收費用1.8萬到7萬元，收取總金額達57萬8000元，引發民怨，市政府水務局獲悉十分不滿、表示，日鼎包商不當收費，傷害市府形象，當場開立缺失單警告，要求退款，公共工程違法收費不當得利，相關違規人員不法行為將移請桃園地檢署偵辦。

劉勝全與市政府水務局、日鼎水務公司人員在蘆竹召開桃園市下水道BOT工程不當收費調查，劉勝全指出，他的服務處接獲陳情，蘆竹區新南路及南華一、二、三街的汙水下水道系統工程，包商施工近2個月，竟巧立名目，向住戶變相額外加收費用1.8萬到7萬元，總共21戶收費高達57萬8000元。

劉勝全要求廠商退費、請市府重罰日鼎公司，他將協助住戶保留法律追訴權，並請市政府全市清查是否有類似包商不當收費情事，他也呼籲其他地區碰到類似包商變相收費的住戶勇敢出面檢舉。

市政府水務局表示，桃園汙水下水道工程是公共工程，由中央補助，任何包商不得向民眾收費，日鼎公司下包的包商向民眾不當收費，傷害市府形象，市府立即對日鼎公司控管不力，開立重大缺失單警告，要求限期向民眾退款。

日鼎水務公司坦承疏失，允諾退款，未來加強施工包商控管。市府水務局表示，日鼎公司今後不得再雇用違規包商，必須加強施工管控，若再犯最重將處60萬元罰款，不排除勒令停工，違規不當收費包商將將在收集資料後，違規包商人員將移請檢方調查偵辦違法行為。

桃園市議員劉勝全檢舉日鼎水公司的包商向住戶變相收取汙水下水道費用。圖／劉勝全提供
桃園市議員劉勝全檢舉日鼎水公司的包商向住戶變相收取汙水下水道費用。圖／劉勝全提供
桃園市議員劉勝全檢舉日鼎水公司的包商向住戶變相收取汙水下水道費用。圖／劉勝全提供
桃園市議員劉勝全檢舉日鼎水公司的包商向住戶變相收取汙水下水道費用。圖／劉勝全提供

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