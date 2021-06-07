國道1分鐘內連續換車道吃4張罰單 法官撤3張幫他省9千

陳姓男子去年6月開車沿中山高往北行駛，行經367.2至366.9公里處時，被前車舉發「未依規定變換車道（未使用方向燈）」，短短1.1公里就吃上4張罰單，總共被罰1萬2000元，記違規點數4點，陳男不服提行政訴訟，認為連續舉發需相距公里、6分鐘，但4張罰單在1分鐘內，不應該重複裁處，除首張罰單外，後面3張應車銷。高雄地院認為，陳男4次違規相隔僅1分鐘，警方裁罰有違比例原則，撤銷3張罰單。

判決指出，陳姓男子去年6月30日上午6時59分，開車行經國道1號中山高366公里路段時，從加速車道打左側方向燈往外側車道開，後來再從外側變換至中線，再從中線切至內側車道，最後才從內側車道往右行駛至中線車道。

陳男在1.1公里內連續切換4次車道，整個過程被附近駕駛拍下，檢舉陳男「未依規定打方向燈變換車道」，去年9月陳男收到4張罰單，共被罰1萬2000元，記違規點數4點。

陳男不服，認為他每次變換車道都有打方向燈，是遭人惡意檢舉，由於罰單處罰種類相同，卻未按照6公里、6分鐘才得連續處罰限制，短短1.1公里、1分鐘內就收到4張罰單，有重複裁處疑慮，請求撤罰後面3張罰單。

高雄地院審理時，法官勘驗警方提供的舉發畫面，發現陳男雖然變換車道有打方向燈，但都僅閃爍幾下，在還沒完全變換車道前，就將方向燈關閉，因此認定陳變換車道時，有未依規定使用方向燈或未全程使用方向燈。