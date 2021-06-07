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三級警戒延至6／28 「國民法官」快上路卻只能停辦模擬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新冠肺炎疫情未緩解，行政院宣布三級警戒延至6月28日，司法院也表示基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，同步延長相關防疫指引。因國民法官制度將在2023年上路，司法院原本正大力宣傳、到處辦模擬法庭，但因辦一次模擬法庭至少需動員數十人，也只能「喊停」。

司法院表示，國民法官新制不可能突然間說上路就上路，施行前的模擬是「偵錯、除錯」不可缺少的手段，但為避免疫情擴散，只能暫緩辦理模擬法庭。

目前各級法院和檢察機關陸續傳出確診個案，而審、檢因公務接觸頻繁。司法院表示，疫情三級警戒期間，所屬機關人員得經首長核准，居家辦公；其中曾與居家隔離者、居家檢疫者、疑似病例者、接觸確診病例者有接觸的員工，可經首長核准，優先居家辦公，避免疫情擴大。

為維持公務正常運作，司法院和所屬機關仍維持至少二分之一以上的到院辦公人力；但若有人確診新冠肺炎，則不在此限。

三級警戒期間，各級法院原則上仍暫緩開庭，但如有時效性（如已定期宣判或羈押中被告案件）、緊急性（如證據保全事件）或其他認有即時處理必要的案件，或個案符合遠距視訊（包含延伸法庭）的法令、軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益的情形，則不在此限。

至於外界質疑遠距視訊開庭，有礙直接、言詞審理原則，司法院表示刑事訴訟法規定，法院於證人、鑑定人或通譯不能到場或有其他必要情形時，於聽取當事人及辯護人的意見後，可以遠距視訊設備訊問。提審法也規定，若因特殊情況致解交或迎提困難，法院得使用遠距訊問被逮捕、拘禁之人；但遠距視訊對於被告到庭或到場權、辯護倚賴權、對質詰問權等訴訟上權利，或有一定程序的影響，並未全面開放使用。

自從去年新冠肺炎疫情開始在全球蔓延，各國基於公共衛生的前提，皆採取檢疫隔離、限制活動、封鎖區域等措施。起初，法院被迫以暫停運作因應，但隨著疫情持續不退，考慮到作為國家重要功能之一的刑事司法審判如果繼續停擺，勢必造成犯罪無從控制，社會秩序失控，公平正義難以實現，將引發更大的動盪與不安。

司法院舉例，美國國會去年3月迅速通過「嚴重特殊傳染性肺炎援助、救濟及經濟安全法」，特別開放疫情期間，重罪案件的遠距視訊開庭；英國國會也通過「2020嚴重特殊傳染性肺炎傳染病法」，讓疫情期間法院遠距視訊開庭的對象不再侷限於證人而已，「任何人」都可透過遠距視訊參與其中。

司法院會銜行政院提出「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」草案，明定僅於「疫情嚴重期間」適用，司法院認為這與美國 CARES Act 的做法相同。

國民法官制度將在2023年上路，司法院原本正大力宣傳、到處辦模擬法庭，但因辦一次模擬法庭至少需動員數十人，遇到新冠肺炎疫情也只能「喊停」。資料照片為總統蔡英文參與國民法官模擬法庭。圖／司法院提供
國民法官制度將在2023年上路，司法院原本正大力宣傳、到處辦模擬法庭，但因辦一次模擬法庭至少需動員數十人，遇到新冠肺炎疫情也只能「喊停」。資料照片為總統蔡英文參與國民法官模擬法庭。圖／司法院提供

司法院 疫情 新冠肺炎

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