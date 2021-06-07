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夜太美走闖酒店！公關生活中遇見的法律問題
「夜的林森北，你有走進酒店過嗎？酒店公關會遇到哪些職場難題？」台北市娛樂公關經紀職業工會與法普組織法律百科、法律白話文運動合作，在酒店集散區的林森北路六條通「濕地 venue」舉辦講座，介紹酒店公關工作上遇到的法律問題。
酒店公關主要工作是陪伴酒客、提供情感支持，在台灣主流社會文化下，勞動權益容易被忽視，講座中揭開公關職場潛在法律問題，並介紹發生問題時可能的解決管道。
職業工會指出，想要成為一名公關，必須找到合作的經紀人，通常會簽訂聘書或經紀約，由經紀人介紹公關到酒店工作，並負責向酒店收取公關薪水，之後轉交給公關。
有法院判決認為，公關沒有為經紀人服勞務，薪水也是由酒店支付。公關跟經紀人沒有勞僱關係，不適用勞動基準法，而是類推適用民法委任相關規定，請求經紀人給付因為受委任而向酒店收取的費用。
法律白話文運動副總編輯林大鈞指出，不適用勞基法真正的問題是：合約內容、相關的權利義務沒有勞基法把關，因此簽約的時候，要加倍謹慎審閱條款內容。
要留意的地方，有些合約會限制公關轉換經紀人，違約的話要負擔高額賠償金；合約有時針對合約期間、報酬分配比例、發放頻率及方式疏於規定，若之後產生給付糾紛，公關權益恐極度缺乏保障；也有合約只寫到公關違約要處罰，經紀人違約卻沒有處罰。
法律百科推廣統籌林希庭說，許多公關都有收取客人禮物、小費經驗，當下可能是你情我願，但酒醒後會不會有變化？如果收到高額禮物、小費時，公關該注意哪些事？從法律角度來看，客人贈與給公關的東西就是公關的，客人不可以反悔主張要回來。
有案例是，客人支付3 萬多元給酒店，但只和公關在路邊聊天，事後跟公關處不愉快因而提告詐欺。法院認為客人應該理解酒店消費文化，這是客人做出「酒店包全場」的消費行為，公關不成立詐欺罪。
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