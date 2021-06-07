6萬罰不怕！室內超過5人打牌 彰化警方1天查獲4件

真的罰不怕！新冠肺炎疫情全國進入三級警戒，彰化縣在5月底甚至爆發的「麻將牌咖傳染鏈」，目前累計已確診25例，警方連日大舉取締非同住者5人以上聚賭行為，但彰化警分局昨天（6日）仍查獲4個處所21人，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

在彰化爆出「麻將牌咖傳染鏈」後，彰化縣長王惠美就宣示「非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」，舉凡麻將、撲克牌等通通不行，除要求警方嚴格查察外，也籲請縣民疫情期間不要再出門打牌了，否則最高可處罰30萬元。但是民眾仍心存僥倖，連日來，警方仍接連查獲多件聚睹案件。