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6萬罰不怕！室內超過5人打牌 彰化警方1天查獲4件

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

真的罰不怕！新冠肺炎疫情全國進入三級警戒，彰化縣在5月底甚至爆發的「麻將牌咖傳染鏈」，目前累計已確診25例，警方連日大舉取締非同住者5人以上聚賭行為，但彰化警分局昨天（6日）仍查獲4個處所21人，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

在彰化爆出「麻將牌咖傳染鏈」後，彰化縣長王惠美就宣示「非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」，舉凡麻將、撲克牌等通通不行，除要求警方嚴格查察外，也籲請縣民疫情期間不要再出門打牌了，否則最高可處罰30萬元。但是民眾仍心存僥倖，連日來，警方仍接連查獲多件聚睹案件。

彰化警分局昨天接獲4件民眾檢舉有人聚睹案件，分別前往彰化市竹仔腳路、崙美路、彰南路及南郭路等4個處所，共查獲21人，員警到達現場時，每處所均查獲5人以上群聚打麻將及玩撲克牌，全部都未構成賭博罪。但仍違反傳染病防治法規定，室內群聚達5人，且非同屋的住戶，警方在現場直接開立稽查單，均函請彰化縣政府裁罰。

彰化警分局昨天（6日）在4個處所查獲21人打牌，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。圖／警方提供
彰化警分局昨天（6日）在4個處所查獲21人打牌，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。圖／警方提供
彰化警分局昨天（6日）在4個處所查獲21人打牌，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。圖／警方提供
彰化警分局昨天（6日）在4個處所查獲21人打牌，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。圖／警方提供
彰化警分局昨天（6日）在4個處所查獲21人打牌，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。圖／警方提供
彰化警分局昨天（6日）在4個處所查獲21人打牌，雖未構成賭博罪，仍依室內群聚超過5人，分別依傳染病防治法函送衛生局裁處，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。圖／警方提供

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