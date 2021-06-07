酒後對女襲胸還打她哥 妹救援上衣、內衣都被扯破

基隆市賴姓男子在巷道對女子襲胸，還把女子哥哥壓制在地毆打。女子救援時上衣被扯破，內衣也被拉斷，警方到場衝突才結束。女子控告賴男性騒擾及毀損，賴否認犯行。基隆地院審結，依性騷擾罪判賴2月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日；毀損部分無罪。全案可上訴。

判決指出，賴男去年10月17日晚上7點多，酒後行經基隆市仁愛區精一路的巷道內，與被害女子擦身而過時伸手觸摸女子胸部。女子大喊「你幹嘛摸我胸部」，賴未理會。同行的哥哥找賴理論，2人互打，女子的哥哥後來被賴男壓制在地挨打。

女子從後方拉扯賴男的衣服，想要協助哥哥脫身。賴轉身拉扯女子的衣服，造成女子上衣胸前部位裂開，內衣也被拉斷。

賴男辯稱，我人比較胖，還有脊椎側彎、頸部骨刺，走路會顛簸。當晚兩人錯身時不知道身體有無碰到對方，可能肩膀有碰到，也可能是她碰到他。後來有人從後面踢他而跌倒，接著被男生打，他才反擊把男子壓制在地，懷疑女子是否因哥哥被他打得很慘才誣告。

賴說，因為有人從後面拉他衣服，導致無法呼吸，他才伸手往後拉那個人的衣服。當時不知道後面的人是男生還是女生，後來看到是女生就放手了。

法官查出，被害女子證稱當晚和姪女併肩行走，媽媽和哥哥走在前面。賴過經過旁邊時，突然伸手從她右胸往左胸方向摸過去，她趕快撥開並說「你幹嘛摸我胸部」。姪女也證稱看到賴伸手襲胸，不是肩膀碰到。

法官認為，女子遭賴男觸摸胸部發生在前，後來才發生哥哥遭賴毆打，難認女子因哥哥被打而有誣陷動機，賴稱誣告屬臆測之詞，不足作為有利被告認定。未經本人同意，刻意碰觸女性胸部，足使人感到遭騷擾，認定賴男性騷擾犯行。