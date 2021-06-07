謊稱可透過馬永成邱義仁買庫藏股 詐2195萬判刑還要賠

台中市民江姓男子5年前向友人謊稱與馬永成、邱義仁熟識，可透過2人以每股85元低價認購上銀公司的庫藏股，而每股將攀升至200元， 致友人信以為真，同意認購上銀公司股票，4名被害人共被詐2195萬，經被害人提告，一審依詐欺罪將江男判刑4年10月。其中3名被害人請求損害賠償，法官判江賠陳的家人850萬、賠男子阿桂425萬、賠林女200萬。可上訴二審。

刑事判決指出，江男（62歲）於2016年12月間，邀請陳男（已於去年7月5日死亡）、男子阿桂前往他的住處，謊稱他因與馬永成、邱義仁熟識，可透過馬永成、邱義仁認購300 張上銀公司的庫藏股，且陳男、阿桂可以低於市價的每股85元價格認購，該股票價格於2017年4 月後將攀升至200 元，屆時可售出賺取差價。

江男為取信陳男、阿桂，並開立等額支票予2人供作擔保，致2人誤信江男確與馬永成、邱義仁相識，有取得上銀公司庫藏股的管道，陳男乃同意認購100 張上銀公司股票，並於2016年12月12日匯款850 萬元至江的銀行帳戶內。

阿桂同意認購50張上銀公司股票 ，並於2016年12月20日匯款425萬元至江的銀行帳戶內。至2017年4月30日，2人多次要求江出售股票，江均藉詞推拖，阿桂、陳男始知悉受騙。

2016年10月間，江男在中市北屯區林女住處內，向林女佯稱有管道取得上銀公司的庫藏股，且股票日後必定會漲價而獲利，致林女信以為真，同意認購上銀公司股票，並於同年年11月1日匯款200 萬元至江的銀行帳戶內，並同意所認購上銀公司股票交由江負責保管。至2017年初，林女多次詢問江販售股票事，江均避不回答，林女始知受騙。

2016年11月間，江男在中市向游男謊稱因與馬永成、邱義仁熟識，馬永成、邱義仁有意透過他出售上銀公司股票庫藏股300 張，每股價格為85元，總計1020萬元，可以720 萬元價格出售予游，且為取信游開立等額支票予游供作擔保，致游信以為真，同年11月28日匯款720萬元至江的銀行帳戶內。後來因江避不見面，游始知受騙。

被害人阿桂證稱「江男在2016年12月間，邀我及陳男去他家，江說他可以拿到上銀公司的庫藏股1200張，另外因為馬永成、邱義仁是他小時候一起學功夫的學徒，跟他關係很好，馬永成、邱義仁很多事情都是拜託被告處理，為了回饋他的辛勞，馬永成、邱義仁又特別撥300 張上銀公司股票要賣給他，他說當時股票市價1張是12萬元，他要賣我與陳男8萬5千元，我覺得值得買，就決定要買50張」。

被害人陳男證稱「江男當時是說他跟馬永成、邱義仁很熟，馬永成、邱義仁是上銀公司的大股東，還在我面前接電話，說是馬永成、邱義仁打電話來」，所以就決定買100股，並匯款850萬至江的銀行帳戶，江說股票要集中管理，隔年4 月30日就可以賣出，江有簽1張面額850萬元的支票交付，但時間到後，江就一直藉詞推託，後來陳去提示支票，結果被退票。

江男坦承收受阿桂、陳男、林女、游男的匯款，但否認詐欺取財犯行，辯稱「我沒有詐欺犯意，這些匯款都是我向他們借款的，我與阿桂桂、陳男、林女、游男的借貸關係已經1 、20年，都是一般借貸，有付利息」、「我不認識馬永成 、邱義仁，也跟他們不熟，且我沒有辦法，也沒有關係可以取得上銀公司低於市價的股票」，法官依詐欺罪將他判刑1年10月。