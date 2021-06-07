中正印度生性侵櫻花妹判3年半 竟換「感謝日本」大頭貼

印度男子瓦蘇就讀中正大學機械工程研究所時，以「教我中文、日文」為由邀大一的日籍女學生外出，再將她帶回男生宿舍。瓦蘇趁著女學生休息時，強行扳開她的雙腿性侵，之後抱著她小腿述說愛意。嘉義地方法院依強制性交罪判瓦蘇3年6月徒刑，但二審卻逆轉改判無罪，台南高分院更一審維持一審見解，最高法院駁回瓦蘇上訴定讞。

瓦蘇在徒刑執行完畢後，將驅逐出境。因台灣新冠肺炎疫情加劇，日本4日供應台灣124萬劑AZ疫苗，許多國人將臉書大頭站改「感謝日本」特效框，而性侵日本女學生的瓦蘇也跟隨潮流，換上「Thanks Japan」大頭貼。

瓦蘇2017年2月時至中正大學攻讀碩士學位，他經陳姓學長介紹，結識同校的日籍大一女學生。同年6月17日晚間，瓦蘇約女學生外出喝酒，並請對方教他中文和日文；因兩人是以英文溝通，女學生擔心能否用英文指導，但瓦蘇熱情邀約，只好答應。

當天晚上，瓦蘇帶女學生到宿舍聊天，翌日凌晨女方欲離去，他卻說「這時離開會被別人發現」，要對方等到凌晨3、4點再離去。瓦蘇還向女學生表示可以在他的床上休息，自己會睡在地板上；詎料他事後竟說「會冷」而爬上床、睡在女學生身邊。

瓦蘇跨坐在女學生身上，再撥開對方衣褲性侵，女學生喊「stop it 」無效，暗自流淚。瓦蘇在性侵得逞後，還送女學生回宿舍，並要對方傳訊息告訴他已平安回房。

回到宿舍後的女學生越想越覺得不對勁，質疑瓦蘇事前預謀，未料當天下午瓦蘇還約她去游泳。瓦蘇說自己千辛萬苦才來到台灣，希望對方給他一個機會「拯救他的生活」。

女學生在臉書上抒發心情，系上學長察覺有異，通報校方，老師也陪著她報案。因身心受創太大，女學生無法走出傷痛，2017年底便休學回日本，至今未再復學。

嘉義地院審理時，劉姓學長證稱女學生因遭印度人強姦而惡夢連連，她還怕被外人知道後「會受處罰」，他看不下去，為徵得女方同意便告訴老師，希望對方受法律制裁。嘉院認為瓦蘇犯罪事證明確，判他3年6月徒刑、刑後驅逐出境。

但案子到了二審後卻翻盤，台南高分院認為女學生和瓦蘇有親吻、擁抱、牽手，一起進入宿舍房間，甚至瓦蘇在表示要親吻她下體時也「不置可否」，無法排除他「誤認」，改判無罪。

最高法院認為二審判決遽斷，且調查不詳盡，撤銷、發回更審。台南高分院更一審認為，瓦蘇可能誤認為女學生對他有好感，但當他在口交、性侵時，對方已出聲制止、手推抗拒，他卻為「測試底線」而戴上保險套性侵，就算，性器官「只插入一點點」犯刑也既遂，應依法論科，維持原本一審刑度。