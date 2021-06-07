快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響傳統偵查模式 劍青檢改籲部署資安對策

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

新冠肺炎嚴峻，影響檢察官偵查業務，「劍青檢改」今天發聲明籲請行政院、法務部加速部署司法資安對策，以有效回應疫情時代治安情勢。

檢青檢改說，各地檢署受理全國刑事司法及治安案件，目前除24小時內處理現行犯、通緝犯及外勤相驗案外，仍持續受理司法警察移送湧入的案件，數量係刑事法院的數倍。

不過，在政府三級警戒及暫緩開庭政策之下，傳統文書紙本模式已拖延案件偵辦實質進行，各地檢署收案持續累積、積壓，但犯罪不會因疫情放假。

去年3月20日法務部研議居家辦公配套，當時資訊處指「本部已具有提供外部居家網際網路連線本部內網之機制，受效能及網路頻寬限制，約可提供20個連線同時使用」等，但距離前次會議已1年3個月，迄今各地檢署仍無外部網路連線內網資安線路。

劍青檢改認為，應盡速補強「外部居家網際網路連線法務部內網機制」資安線路，並應有符合資安連線的內網機制，以確保偵查秘密。

此外，劍青檢改建議，應研議開放檢警電子文書收發傳遞輸功能，移送書暨所附案卷文書、搜索票聲請書、拘票聲請書、通訊監察聲請書等，以便能及時閱卷、可以電子文書方式函覆進行。

劍青檢改說，另為便利署外分流辦公，傳統上須在地檢署各辦公室間紙本蓋章、登簿、工友穿梭傳遞之方式，亟待揚棄變革，應盡速開放全面電子簽核，嘗試減少傳統以辦案進行單紙本、函稿紙本、送達簿冊、文書科及收發室工友傳遞蓋章作業。

劍青檢改表示，目前檢察機關遠距視訊，僅小規模適用於監所訊問、逮捕現行犯和通緝犯，其餘刑事案件仍無任何規畫；此外，訊問之檢察官和書記官均可能在署外分流辦公，受訊問者也可能在地檢署外，因此，筆錄製作及確認，都須建立標準化作法。

資安 法務部 司法

延伸閱讀

疫期期間網購熱 KPMG建議資安要這樣做

刑事局資安實驗室 獲國際程式行為分析認證

不甩教部禁令硬用Zoom遭投訴 雲科大教師酸：我不反對您轉班

寧可防疫也不要緩刑 竊盜犯：疫情期間不想多跑地檢署

相關新聞

吳宗憲被指欠好幾億 再告館長遭駁回確定

「館長」陳之漢與吳宗憲從2019年槓上，陳爆粗話挨告，被依公然侮辱罪判拘役58日，易科罰金5萬8千元，緩刑2年；陳遭槍擊...

男打流感疫苗後下肢無力癱瘓 獲150萬救濟金提告敗訴

楊姓男子打流感疫苗後不能行走，需使用導尿管，向衛福部申請而獲150萬元預防接種受害救濟金，他提告請求再付350萬元。台北...

桃園下水道包商向住戶變相收費57萬 市府：馬上退款移送偵辦

桃園市政府汙水下水道工程爆發施工包商不當收費案，市議員劉勝全今天舉發桃園汙水下水道BOT廠商日鼎水務公司的下包商，近2個...

國道1分鐘內連續換車道吃4張罰單 法官撤3張幫他省9千

陳姓男子去年6月開車沿中山高往北行駛，行經367.2至366.9公里處時，被前車舉發「未依規定變換車道（未使用方向燈）」...

三級警戒延至6／28 「國民法官」快上路卻只能停辦模擬

新冠肺炎疫情未緩解，行政院宣布三級警戒延至6月28日，司法院也表示基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，同步延長相關防疫...

夜太美走闖酒店！公關生活中遇見的法律問題

「夜的林森北，你有走進酒店過嗎？酒店公關會遇到哪些職場難題？」台北市娛樂公關經紀職業工會與法普組織法律百科、法律白話文運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。