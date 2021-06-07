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疫情影響傳統偵查模式 劍青檢改籲部署資安對策
新冠肺炎嚴峻，影響檢察官偵查業務，「劍青檢改」今天發聲明籲請行政院、法務部加速部署司法資安對策，以有效回應疫情時代治安情勢。
檢青檢改說，各地檢署受理全國刑事司法及治安案件，目前除24小時內處理現行犯、通緝犯及外勤相驗案外，仍持續受理司法警察移送湧入的案件，數量係刑事法院的數倍。
不過，在政府三級警戒及暫緩開庭政策之下，傳統文書紙本模式已拖延案件偵辦實質進行，各地檢署收案持續累積、積壓，但犯罪不會因疫情放假。
去年3月20日法務部研議居家辦公配套，當時資訊處指「本部已具有提供外部居家網際網路連線本部內網之機制，受效能及網路頻寬限制，約可提供20個連線同時使用」等，但距離前次會議已1年3個月，迄今各地檢署仍無外部網路連線內網資安線路。
劍青檢改認為，應盡速補強「外部居家網際網路連線法務部內網機制」資安線路，並應有符合資安連線的內網機制，以確保偵查秘密。
此外，劍青檢改建議，應研議開放檢警電子文書收發傳遞輸功能，移送書暨所附案卷文書、搜索票聲請書、拘票聲請書、通訊監察聲請書等，以便能及時閱卷、可以電子文書方式函覆進行。
劍青檢改說，另為便利署外分流辦公，傳統上須在地檢署各辦公室間紙本蓋章、登簿、工友穿梭傳遞之方式，亟待揚棄變革，應盡速開放全面電子簽核，嘗試減少傳統以辦案進行單紙本、函稿紙本、送達簿冊、文書科及收發室工友傳遞蓋章作業。
劍青檢改表示，目前檢察機關遠距視訊，僅小規模適用於監所訊問、逮捕現行犯和通緝犯，其餘刑事案件仍無任何規畫；此外，訊問之檢察官和書記官均可能在署外分流辦公，受訊問者也可能在地檢署外，因此，筆錄製作及確認，都須建立標準化作法。
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