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雲林出現確診死亡首例 沒打疫苗的檢警相驗心驚驚
疫情爆發以來，確診死亡似乎離南部較遠，少有人關注負責死亡相驗的檢察官、書記官、法醫和警察的人員，是極高風險的工作人員，雲林縣昨天出現首件確診死亡案例，才引起重視，雲林地檢署表示，這起死亡首例是採行政相驗，由衛生所或行政相驗醫師開立死亡證明，不過，為確保安全，雲林縣的兩名法醫已提早在四月間就自費注射疫苗了。
雲林縣除了警察最近幾天開始密集施打疫苗，法醫和檢察官、書記官卻都未能提前施打疫苗，在出現死亡案例後，也讓負責相驗的人員感到心驚驚。
由於雲林縣昨天出現確診死亡案例，雲林地檢署指出，外勤勘驗車輛都備有完整的防護衣等防疫隔離裝備。因相驗除了可疑、非病死，一般病死除非家屬有意見，通常採行政相驗，由衛生所或醫師開具死亡證明，昨天這起確診死亡案因除生病外無其他可疑原因，所以採行政相驗。
雲林地檢署主任檢察官江金星指出，地檢署已配合中央實施管制和居家辦公，不過，遇有重大或必要的相驗，外勤人員還是要出勤，目前雲林地檢署的檢察官或書記官尚未施打疫苗，但雲林的兩位法醫，為維護工作安全，早在四月間就先行自費施打疫苗了。
不過，有檢警人員以北投三死一確診案例指出，因檢警外勤和相驗工作人員曝露在高風險中工作，尤其法醫可能必須直接碰觸大體，確有必要提早施打疫苗，做好更嚴密防疫，以保安全。
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