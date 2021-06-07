快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林出現確診死亡首例 沒打疫苗的檢警相驗心驚驚

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

疫情爆發以來，確診死亡似乎離南部較遠，少有人關注負責死亡相驗的檢察官、書記官、法醫和警察的人員，是極高風險的工作人員，雲林縣昨天出現首件確診死亡案例，才引起重視，雲林地檢署表示，這起死亡首例是採行政相驗，由衛生所或行政相驗醫師開立死亡證明，不過，為確保安全，雲林縣的兩名法醫已提早在四月間就自費注射疫苗了。

雲林縣除了警察最近幾天開始密集施打疫苗，法醫和檢察官、書記官卻都未能提前施打疫苗，在出現死亡案例後，也讓負責相驗的人員感到心驚驚。

由於雲林縣昨天出現確診死亡案例，雲林地檢署指出，外勤勘驗車輛都備有完整的防護衣等防疫隔離裝備。因相驗除了可疑、非病死，一般病死除非家屬有意見，通常採行政相驗，由衛生所或醫師開具死亡證明，昨天這起確診死亡案因除生病外無其他可疑原因，所以採行政相驗。

雲林地檢署主任檢察官江金星指出，地檢署已配合中央實施管制和居家辦公，不過，遇有重大或必要的相驗，外勤人員還是要出勤，目前雲林地檢署的檢察官或書記官尚未施打疫苗，但雲林的兩位法醫，為維護工作安全，早在四月間就先行自費施打疫苗了。

不過，有檢警人員以北投三死一確診案例指出，因檢警外勤和相驗工作人員曝露在高風險中工作，尤其法醫可能必須直接碰觸大體，確有必要提早施打疫苗，做好更嚴密防疫，以保安全。

負責相驗的檢警人員多數未施打疫苗，頗令人憂心。圖／本報資料照片
負責相驗的檢警人員多數未施打疫苗，頗令人憂心。圖／本報資料照片
雲林出現確診死亡案例，負責相驗的雲林檢警人員多數未施打疫苗，令人憂心。記者蔡維斌／攝影
雲林出現確診死亡案例，負責相驗的雲林檢警人員多數未施打疫苗，令人憂心。記者蔡維斌／攝影

疫苗 檢察官

延伸閱讀

美贈台75萬劑疫苗 蕭美琴：運送事宜達初步共識

影／蕭美琴出席日本大使館活動 感謝日方捐輸疫苗

「我來是因為有疫苗夢」不只台灣 全球富人瘋飛美國打疫苗

「三不」恐導致中共疫苗外交後繼無力

相關新聞

吳宗憲被指欠好幾億 再告館長遭駁回確定

「館長」陳之漢與吳宗憲從2019年槓上，陳爆粗話挨告，被依公然侮辱罪判拘役58日，易科罰金5萬8千元，緩刑2年；陳遭槍擊...

男打流感疫苗後下肢無力癱瘓 獲150萬救濟金提告敗訴

楊姓男子打流感疫苗後不能行走，需使用導尿管，向衛福部申請而獲150萬元預防接種受害救濟金，他提告請求再付350萬元。台北...

桃園下水道包商向住戶變相收費57萬 市府：馬上退款移送偵辦

桃園市政府汙水下水道工程爆發施工包商不當收費案，市議員劉勝全今天舉發桃園汙水下水道BOT廠商日鼎水務公司的下包商，近2個...

國道1分鐘內連續換車道吃4張罰單 法官撤3張幫他省9千

陳姓男子去年6月開車沿中山高往北行駛，行經367.2至366.9公里處時，被前車舉發「未依規定變換車道（未使用方向燈）」...

三級警戒延至6／28 「國民法官」快上路卻只能停辦模擬

新冠肺炎疫情未緩解，行政院宣布三級警戒延至6月28日，司法院也表示基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，同步延長相關防疫...

夜太美走闖酒店！公關生活中遇見的法律問題

「夜的林森北，你有走進酒店過嗎？酒店公關會遇到哪些職場難題？」台北市娛樂公關經紀職業工會與法普組織法律百科、法律白話文運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。