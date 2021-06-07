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駕車亂倒工地營建廢棄物 男子被判刑8月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

黃姓男子被控於去年12月10日，駕駛小貨車將台南市某處工地拆卸下來的玻璃、磁磚、磚塊等營建廢棄物，涉嫌載運傾倒並棄置於不知情盧姓地主土地上後，黃被法辦起訴。台南地院依黃違反廢棄物清理法，判處徒刑8月，全案可上訴。

判決說，黃明知他未領有清除、處理廢棄物相關許可執照，於去年12月10日中午12點34分，駕駛自小貨車將自台南市某處工地拆卸下來的玻璃、磁磚、混凝土塊、磚塊等營建廢棄物，載運傾倒並棄置於不知情第三人盧姓男子所有土地。

案經盧妻於去年12月10日晚上7點，發現土地上堆置大量營建廢棄物，報警會同台南市政府環境保護局前往現場稽查，經警法辦起訴。　　

法官審酌，黃未領有廢棄物清除、處理許可文件，竟為圖一己私利及方便，而進行非法清理廢棄物犯行，所為不僅破壞法治秩序，也破壞環境生態，實有不當；但念犯後坦承犯行，表示悔意，並與地主達成和解，已清除所堆置廢棄物，等一切情狀，量處其刑。

黃姓男子涉嫌載運營建廢棄物傾倒並棄置於不知情盧姓地主土地上，台南地院依黃觸犯非法清理廢棄物罪，判處徒刑8月，全案可上訴。
黃姓男子涉嫌載運營建廢棄物傾倒並棄置於不知情盧姓地主土地上，台南地院依黃觸犯非法清理廢棄物罪，判處徒刑8月，全案可上訴。

廢棄物

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