駕車亂倒工地營建廢棄物 男子被判刑8月

黃姓男子被控於去年12月10日，駕駛小貨車將台南市某處工地拆卸下來的玻璃、磁磚、磚塊等營建廢棄物，涉嫌載運傾倒並棄置於不知情盧姓地主土地上後，黃被法辦起訴。台南地院依黃違反廢棄物清理法，判處徒刑8月，全案可上訴。

判決說，黃明知他未領有清除、處理廢棄物相關許可執照，於去年12月10日中午12點34分，駕駛自小貨車將自台南市某處工地拆卸下來的玻璃、磁磚、混凝土塊、磚塊等營建廢棄物，載運傾倒並棄置於不知情第三人盧姓男子所有土地。

案經盧妻於去年12月10日晚上7點，發現土地上堆置大量營建廢棄物，報警會同台南市政府環境保護局前往現場稽查，經警法辦起訴。