佯稱代討回近200萬會款 偽造本票交差指紋還蓋自己的

方姓男子向林、朱佯稱可代向倒會的陳男討回190萬元會款加利息，要求20萬元酬金。林、朱答應後，方偽造陳男簽署本票，還按捺自己的指紋，騙得18萬元。方辯稱，因教陳簽本票才蓋上自己指紋，否認犯案。基隆地院審結，未採信辯詞，依偽造有價證券等罪判方有期徒刑4年。全案可上訴。

判決指出，方男從朱妻口中得知林、朱各遭陳男倒會102萬元、68萬元，急著討回會款。方對林、朱佯稱能幫忙討回會錢加計利息共190萬元，要求20萬元酬金。林、朱相信，並各先付2萬元訂金給方男。

方在去年1月中旬某日，冒用陳的名義本票上填寫陳的個人基本資料，並在「委託人」、「發票人」欄位偽簽陳姓名。方另委請不知情刻印店人員偽刻陳的印章，在本票重要記載處偽蓋陳的印章或按捺指印。

方把2張本票交給朱妻轉交林男，方還帶林向法院聲請本票裁定，讓林誤信方已代為討回會款，先後又給方男14萬元。林事後接到法院通知他非本票受款人，無法聲請本票裁定，才知受騙。

方男辯稱，他透過朋友找到陳男，去年1月12日凌晨3、4點由3個朋友帶他去彰化二林陳租屋處，由陳親自簽本票、委託書，過程有錄音錄影。本票指印是他蓋的沒錯，因為陳請他教怎麼蓋指印，他才蓋的，否認詐欺、行使偽造文書或偽造有價證券。

法官認為，如果陳對如何捺印有疑問，方當以手示範要用那隻手指，並指出蓋在何處，或拿1張空白本票、空白委託書、空白紙張示範如何捺印，豈有可能直接將自己的指印按捺在「發票人」欄位或「委託人」欄位。