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自助洗車深夜生意好 水槍、氣槍噪音擾鄰業者判賠

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

王姓男子在高雄市三民區開設24小時營業的自助洗車場，但高壓水槍、風槍噪音聲大，深夜時段擾人清夢，住在洗車場旁的徐姓住戶反映多次王男都沒有改善，一狀告上法院求償10萬元，高雄高雄簡易庭法官認為，深夜噪音已超出徐女生活容忍範圍，因此最後判王男須賠償3萬元。

王男的洗車場24小時營業，深夜生意仍好，上門洗車的顧客絡繹不絕。但徐女指控，每次洗車場使用高壓水槍、風槍的聲音，時常產生擾人噪音，尤其到了深夜，不僅造成她睡眠品質受影響，附近不少鄰居也無法入睡。

徐女受不了洗車場噪音，多次報警求助，還曾與王男致電溝通，但都未獲得改善，自行蒐證提告。徐女無奈說，王男放任客人自行操作，且未有員工在場管理，害她精神嚴重受損，要求王男賠償10萬元。本案審理時，王男在審理期間都未到院答辯，法官認為王的行為形同「自認」。

法官認為，王男經營的洗車場，在一般人需休息或就寢時仍繼續營業，製造噪音滋擾，已超出一般人社會生活所能容忍範圍，認定王已經侵害徐女居住安寧的權益，考量王高職肄業，影響徐女的時間不長，因此賠償金核減至3萬元，可上訴。

王姓男子經營的自助洗車場深夜高壓水槍、氣槍吵到鄰居，被法院判賠3萬元。圖／翻攝自洗車場粉絲頁
王姓男子經營的自助洗車場深夜高壓水槍、氣槍吵到鄰居，被法院判賠3萬元。圖／翻攝自洗車場粉絲頁

噪音 高雄市

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