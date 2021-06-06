違章資源回收廠占據大甲文曲路民怨 台中警專案追查

台中市大甲區文曲路一間資源回收廠佔用道路，警方及環保稽查罰鍰、斷水斷電等處置，但居民發現回收物占用道路越堆越多，連墓地都佔用，中市議員吳敏濟今天到場查看後說欺負到死人頭上了，政府仍束手無策，大甲警分局表示，大甲派出所今年二月中旬至今，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款舉發計10件，並於4月份配合環保局將廢棄物清除，還路權於民，並配合經發局執行斷水斷電。

警方表示，為防止事後業者持續將廢棄物佔用道路之狀況，已指派轄區派出所不定期加強巡邏，如有發現佔用道路情形，將持續依道路交通管理處罰條例舉發開單，嚴格執法；大甲分局已成立專責小組並與環保局稽查大隊共同針對該處進行人員及相關違法事實蒐證，依法處理。

市議員吳敏濟表示，該違章回收廠任意在慢車道堆放回收品已長達數月之久，嚴重影響交通及附近文武國小學童上下學安全，他在今年3月底召集警分局、環保、經發等單位現場勘察，警方及環保稽查大隊隨即開單告發，要求業者自行清除，經發局工業科也以無照營業勒令停工，4月19日複查後採取斷電處分，里公用水塔也切斷供水，環保稽查大隊4月23日強制清除佔用道路的回收物。