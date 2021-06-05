曾到擁擠場所被迫特休自主管理 社工怒告討公道

高雄一名薛姓社工，去年連假清明連假前往墾丁入住1晚，回到工作崗位，院方卻以防疫為由，要求曾前往人潮擁擠場所的薛男，須自主管理14天，且該時段必須使用特休假，令他不滿，憤而提告；經橋頭地院審理，認為醫院解讀已超出疫情指揮中心公告意旨，判院方須給付薛男8天特休假，換算共1萬多元的薪資。

判決指出，薛姓男子2016年8月，任職高雄某醫院社工師，依年資計算擁有14天特休假；去年4月1日，受招待到墾丁凱撒飯店入住1晚。事後衛服部公告內容指出，民眾若在連假期間曾到人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，盡可能在家上班。

豈料，薛男6月上班時，院方公告內容為由，要求他立即停止工作，並強迫當天下午3時起，至同年6月16日不得出勤，且停工期間，必須使用特別休假，令薛男相當不滿，憤而向任職的醫院提告。

薛男認為，自身無感染症狀，也未收到防疫單位要求自主健康管理的通知書，即使有出勤意願，卻遭院方單方面要求不出勤，應照給工資，且不能要求使用特休假替換，因此，要求院方應給付8天特休假，換算共1萬多元的薪資。

院方則主張，依據疫情指揮中心公告與規定，調查員工連假旅遊史，證實薛男友前往相關區域，並且自行聯繫防疫單位後，簽署自主健康管理通知書，同時提出特別休假的申請，並非強迫；且勞工若願配合自主健康管理的要求，自行居家休養，可請普通傷病假、事假或特別休假。

經橋頭地院審理，疫情指揮中心發布的新聞稿，並未要求未有病症的人必須在家休息，而院方發給薛男的自主管理通知表示，若無出現症狀，可正常生活，僅提及生病期間應在家中休養，卻未提及無病症的人須在家休養，且院方的解讀已超出疫情指揮中心公告意旨。