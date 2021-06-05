影／9旬翁要提領百萬元給假檢座 警民合力阻詐

高齡92歲的翟姓老翁，昨天接獲一通未顯示來電的電話，對方自稱是台北地檢署劉姓檢察官，稱翟身分遭到冒用，涉嫌金融秩序法需提領120萬給檢察官監管，他急的在看護陪同下，趕往台南地院郵局臨櫃提款，台南市警四分局據報趕往現場，再三勸說「警察站在你面前，跟你說這是假的」，強調司法案件不會用line通知，老翁這才打消匯款念頭，保住百萬老本。

台南市警四分局昨天6月4日下午3時，接獲台南地院郵局來電，稱有民眾臨櫃提款疑似遭詐騙，育平所警員黃欣梅、黃賜雄立即趕往郵局處理，發現翟在看護的陪同下，堅持要臨櫃提款120萬元，給北檢劉姓檢察官。

「警察站在你面前，跟你說這是假的，你不相信，別人傳個單子說是真的，你就相信」，員警苦口婆心勸說，你存這麼久的錢，要被人騙走，不要吧！大半輩子存款都會不見了。員警表示，司法案件不會用line通知，都會正式發公文掛號寄給當事人，打電話都是詐騙的。經再三解說，並明確告知此為詐騙老梗，翟才恍然大悟，放棄提領百萬現金。

據調查，翟昨天在家中接獲一通未顯示來電的電話，對方自稱是北檢劉姓檢察官，稱翟身分遭到冒用，涉嫌金融秩序法需提領120萬讓檢察官監管。而詐騙集團對其身分相關資料瞭若指掌，致翟不疑有他，依照指示前往郵局提領現金，郵局人員驚覺有異，機警通報警方到場，合力阻詐。